Масляні радіатори

Пристрій призначений для нагріву приміщень у житлових та комерційних будівлях. Опалювальний апарат складається з металевих секцій, що містять внутрішнє наповнення олією або спеціальним теплопровідним маслом.

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Серед переваг використання пристрою виділяють наступні:

не випалює повітря в кімнаті;

не створює шум під час роботи;

має високий ККД, адже довго зберігає та віддає тепло;

завдяки вбудованому терморегулятору і таймеру пристрій не перегрівається;

автоматична регуляція роботи заощаджує електроенергію.

До недоліків масляного обігрівача відноситься:

велика вага, через що переміщати пристрій по кімнаті досить важко;

він довго нагрівається;

не придатний до використання у приміщеннях з підвищеною вологістю та має високе енергоспоживання;

не рекомендується розміщувати обігрівач упритул до меблів та іншої техніки.

Вартість масляних радіаторів починається з приблизно 1500 гривень і залежить від таких факторів, як кількість секцій, потужність, система керування, наявність додаткових опцій і виробник.

Тепловентилятори

Ці пристрої є найпротстішіми та економічними засобами для обігріву приміщень. Принцип їх функціонування полягає в наступному: корпус цих пристроїв має безліч отворів, через які виходить повітря з кімнати. Їх потужність становить до 2,5 кіловат за годину.

Переваги тепловентилятора:

легкий;

має компактні розміри;

швидко нагріває повітря;

можна поставити у будь-якому зручному місці;

оснащені регуляторами температури;

мають термостат для захисту від перегріву.

До недоліків можна віднести:

шумні в роботі;

на спіраль може потрапити пил, при спалюванні якого виділяється неприємний запах;

сушать повітря, тому треба дбати про його зволоження;

підходять для тимчасового обігріву приміщення, а не як основне джерело опалення.

Керамічні панелі

Пристрій має вбудований інфрачервоний випромінювач, розташований між керамічними плитами з високою теплопровідністю.

Переваги керамічної панелі:

обладнані терморегулятором;

обладнані захистом від вологи та перегріву;

обігрівач керамічний не пересушує повітря;

корпус не нагрівається до високих температур;

монтується на стіну, розташовується майже впритул до неї та не займає простір у кімнаті.

Серед недоліків виділяють:

крихкість верхньої керамічної панелі;

при сильному ударі можуть з’явитися тріщини або сколи;

не підходять для обігріву великих кімнат, адже одного пристрою недостатньо для досягнення оптимальної температури.

Придбати керамічний обігрівач з і без терморегулятора можна за середню ціну в 1500 гривень.

Конвектори електричні

Ці системи обігріву подібні за принципом функціонування до пристроїв з попередньої категорії. Конвектори використовуються як основне або додаткове джерело тепла в приміщенні.

До переваг електричних конвекторів відносять:

обігрівачі легкі, компактні;

вони безшумно працюють й обладнані системою захисту від перегріву;

мають спеціальні ніжки або колеса для зручного розміщення та пересування;

деякі моделі оснащені спеціальним обмежувачем, завдяки якому можуть бути постійно підключеними в мережу.

Серед недоліків конвекторів варто відзначити їх високе споживання енергії та спалювання повітря, що може спричиняти зниження рівня вологості в приміщенні.

Конвектори доступні для придбання за ціною приблизно від 1300 гривень. Чим вища вартість пристрою, тим більшою площею він може опалювати та розширювати свій функціонал.

Інфрачервоні обігрівачі

Закривають список найпопулярніших побутових обігрівачів – інфрачервоні. Основна особливість цих пристроїв полягає у використанні інфрачервоного випромінювача, який прямує не на обігрів повітря, а на об'єкти, що знаходяться в їхній безпосередній близькості.

До переваг можна віднести:

моделі з ніжками, а також варіанти для монтажу на стіні чи стелі;

пристрої відрізняються економічним споживанням електроенергії;

малошумні;

придатні для використання як на вулиці, так і в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Ці прилади не є придатними для повноцінного опалення, а замість цього використовуються для підтримки температури або тимчасового обігріву конкретної зони.

Вартість інфрачервоних обігрівачів стартує приблизно з 1000 гривень.