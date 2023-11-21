  • Масляні радіатори

Пристрій призначений для нагріву приміщень у житлових та комерційних будівлях. Опалювальний апарат складається з металевих секцій, що містять внутрішнє наповнення олією або спеціальним теплопровідним маслом.

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Серед переваг використання пристрою виділяють наступні:

  • не випалює повітря в кімнаті;
  • не створює шум під час роботи;
  • має високий ККД, адже довго зберігає та віддає тепло;
  • завдяки вбудованому терморегулятору і таймеру пристрій не перегрівається;
  • автоматична регуляція роботи заощаджує електроенергію.

До недоліків масляного обігрівача відноситься:

  • велика вага, через що переміщати пристрій по кімнаті досить важко;
  • він довго нагрівається;
  • не придатний до використання у приміщеннях з підвищеною вологістю та має високе енергоспоживання;
  • не рекомендується розміщувати обігрівач упритул до меблів та іншої техніки.

  • Тепловентилятори

Ці пристрої є найпротстішіми та економічними засобами для обігріву приміщень. Принцип їх функціонування полягає в наступному: корпус цих пристроїв має безліч отворів, через які виходить повітря з кімнати. Їх потужність становить до 2,5 кіловат за годину.

Переваги тепловентилятора:

  • легкий;
  • має компактні розміри;
  • швидко нагріває повітря;
  • можна поставити у будь-якому зручному місці;
  • оснащені регуляторами температури;
  • мають термостат для захисту від перегріву.

До недоліків можна віднести:

  • шумні в роботі;
  • на спіраль може потрапити пил, при спалюванні якого виділяється неприємний запах;
  • сушать повітря, тому треба дбати про його зволоження;
  • підходять для тимчасового обігріву приміщення, а не як основне джерело опалення.

  • Керамічні панелі

Пристрій має вбудований інфрачервоний випромінювач, розташований між керамічними плитами з високою теплопровідністю.

Переваги керамічної панелі:

  • обладнані терморегулятором;
  • обладнані захистом від вологи та перегріву;
  • обігрівач керамічний не пересушує повітря;
  • корпус не нагрівається до високих температур;
  • монтується на стіну, розташовується майже впритул до неї та не займає простір у кімнаті.

Серед недоліків виділяють:

  • крихкість верхньої керамічної панелі;
  • при сильному ударі можуть з’явитися тріщини або сколи;
  • не підходять для обігріву великих кімнат, адже одного пристрою недостатньо для досягнення оптимальної температури.

  • Конвектори електричні

Ці системи обігріву подібні за принципом функціонування до пристроїв з попередньої категорії. Конвектори використовуються як основне або додаткове джерело тепла в приміщенні.

До переваг електричних конвекторів відносять:

  • обігрівачі легкі, компактні;
  • вони безшумно працюють й обладнані системою захисту від перегріву;
  • мають спеціальні ніжки або колеса для зручного розміщення та пересування;
  • деякі моделі оснащені спеціальним обмежувачем, завдяки якому можуть бути постійно підключеними в мережу.

Серед недоліків конвекторів варто відзначити їх високе споживання енергії та спалювання повітря, що може спричиняти зниження рівня вологості в приміщенні.

  • Інфрачервоні обігрівачі

Закривають список найпопулярніших побутових обігрівачів – інфрачервоні. Основна особливість цих пристроїв полягає у використанні інфрачервоного випромінювача, який прямує не на обігрів повітря, а на об'єкти, що знаходяться в їхній безпосередній близькості.

До переваг можна віднести:

  • моделі з ніжками, а також варіанти для монтажу на стіні чи стелі;
  • пристрої відрізняються економічним споживанням електроенергії;
  • малошумні;
  • придатні для використання як на вулиці, так і в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Ці прилади не є придатними для повноцінного опалення, а замість цього використовуються для підтримки температури або тимчасового обігріву конкретної зони.