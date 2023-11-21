- Масляні радіатори
Пристрій призначений для нагріву приміщень у житлових та комерційних будівлях. Опалювальний апарат складається з металевих секцій, що містять внутрішнє наповнення олією або спеціальним теплопровідним маслом.
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Серед переваг використання пристрою виділяють наступні:
- не випалює повітря в кімнаті;
- не створює шум під час роботи;
- має високий ККД, адже довго зберігає та віддає тепло;
- завдяки вбудованому терморегулятору і таймеру пристрій не перегрівається;
- автоматична регуляція роботи заощаджує електроенергію.
До недоліків масляного обігрівача відноситься:
- велика вага, через що переміщати пристрій по кімнаті досить важко;
- він довго нагрівається;
- не придатний до використання у приміщеннях з підвищеною вологістю та має високе енергоспоживання;
- не рекомендується розміщувати обігрівач упритул до меблів та іншої техніки.
Тепловентилятори
Ці пристрої є найпротстішіми та економічними засобами для обігріву приміщень. Принцип їх функціонування полягає в наступному: корпус цих пристроїв має безліч отворів, через які виходить повітря з кімнати. Їх потужність становить до 2,5 кіловат за годину.
Переваги тепловентилятора:
- легкий;
- має компактні розміри;
- швидко нагріває повітря;
- можна поставити у будь-якому зручному місці;
- оснащені регуляторами температури;
- мають термостат для захисту від перегріву.
До недоліків можна віднести:
- шумні в роботі;
- на спіраль може потрапити пил, при спалюванні якого виділяється неприємний запах;
- сушать повітря, тому треба дбати про його зволоження;
- підходять для тимчасового обігріву приміщення, а не як основне джерело опалення.
Керамічні панелі
Пристрій має вбудований інфрачервоний випромінювач, розташований між керамічними плитами з високою теплопровідністю.
Переваги керамічної панелі:
- обладнані терморегулятором;
- обладнані захистом від вологи та перегріву;
- обігрівач керамічний не пересушує повітря;
- корпус не нагрівається до високих температур;
- монтується на стіну, розташовується майже впритул до неї та не займає простір у кімнаті.
Серед недоліків виділяють:
- крихкість верхньої керамічної панелі;
- при сильному ударі можуть з’явитися тріщини або сколи;
- не підходять для обігріву великих кімнат, адже одного пристрою недостатньо для досягнення оптимальної температури.
Конвектори електричні
Ці системи обігріву подібні за принципом функціонування до пристроїв з попередньої категорії. Конвектори використовуються як основне або додаткове джерело тепла в приміщенні.
До переваг електричних конвекторів відносять:
- обігрівачі легкі, компактні;
- вони безшумно працюють й обладнані системою захисту від перегріву;
- мають спеціальні ніжки або колеса для зручного розміщення та пересування;
- деякі моделі оснащені спеціальним обмежувачем, завдяки якому можуть бути постійно підключеними в мережу.
Серед недоліків конвекторів варто відзначити їх високе споживання енергії та спалювання повітря, що може спричиняти зниження рівня вологості в приміщенні.
Інфрачервоні обігрівачі
Закривають список найпопулярніших побутових обігрівачів – інфрачервоні. Основна особливість цих пристроїв полягає у використанні інфрачервоного випромінювача, який прямує не на обігрів повітря, а на об'єкти, що знаходяться в їхній безпосередній близькості.
До переваг можна віднести:
- моделі з ніжками, а також варіанти для монтажу на стіні чи стелі;
- пристрої відрізняються економічним споживанням електроенергії;
- малошумні;
- придатні для використання як на вулиці, так і в приміщеннях з підвищеною вологістю.
Ці прилади не є придатними для повноцінного опалення, а замість цього використовуються для підтримки температури або тимчасового обігріву конкретної зони.