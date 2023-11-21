Масляные радиаторы

Устройство предназначено для нагрева помещений в жилых и коммерческих зданиях. Отапливаемый аппарат состоит из металлических секций, содержащих внутреннее наполнение маслом или специальным теплопроводным маслом.

Читайте также: Отопительный сезон в Украине: в каких городах уже включили тепло

Среди преимуществ использования устройства выделяют следующие:

не выжигает воздух в комнате;

не создает шума во время работы;

имеет высокий КПД, ведь долго сохраняет и отдает тепло;

благодаря встроенному терморегулятору и таймеру устройство не перегревается;

автоматическая регуляция работы экономит электроэнергию.

К недостаткам масляного обогревателя относится:

большой вес, из-за чего перемещать устройство по комнате достаточно затруднительно;

он долго нагревается;

не пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью и имеет высокое энергопотребление;

не рекомендуется размещать обогреватель вплотную к мебели и другой технике.

Стоимость масляных радиаторов начинается с примерно 1500 гривен и зависит от таких факторов как количество секций, мощность, система управления, наличие дополнительных опций и производитель.

Тепловентиляторы

Эти устройства являются самыми простыми и экономичными средствами для обогрева помещений. Принцип их функционирования состоит в следующем: корпус этих устройств имеет множество отверстий, через которые выходит воздух из комнаты. Их мощность составляет до 2,5 киловатт в час.

Преимущества тепловентилятора:

легкий;

имеет компактные размеры;

быстро нагревающий воздух;

можно поставить в любом удобном месте;

оснащены регуляторами температуры;

имеют термостат для защиты от перегрева.

К недостаткам можно отнести:

шумные в работе;

на спираль может попасть пыль, при сжигании которой выделяется неприятный запах;

сушат воздух, поэтому нужно заботиться о его увлажнении;

подходят для временного обогрева помещения, а не в качестве основного источника отопления.

Керамические панели

Устройство имеет встроенный инфракрасный излучатель, расположенный между керамическими плитами с высокой теплопроводностью.

Преимущества керамической панели:

оборудованы терморегулятором;

оборудованы защитой от влаги и перегрева;

керамический обогреватель не пересушивает воздух;

корпус не нагревается до больших температур;

монтируется на стену, располагается почти до самого нее и не занимает пространство в комнате.

Среди недостатков выделяют:

хрупкость верхней керамической панели;

при сильном ударе могут появиться трещины или сколы;

не подходят для обогрева больших комнат, ведь одного устройства недостаточно для достижения оптимальной температуры.

Купить керамический обогреватель с и без терморегулятора можно за среднюю цену в 1500 гривен.

Конвекторы электрические

Эти системы обогрева сходны по принципу функционирования устройств из предыдущей категории. Конвекторы используются в качестве основного или дополнительного источника тепла в помещении.

К преимуществам электрических конвекторов относятся:

обогреватели легкие, компактные;

они бесшумно работают и оборудованы системой защиты от перегрева;

имеют специальные ножки или колеса для удобного размещения и передвижения;

некоторые модели оснащены специальным ограничителем, благодаря которому могут постоянно подключаться в сеть.

Среди недостатков конвекторов следует отметить их высокое потребление энергии и сжигание воздуха, что может вызвать снижение уровня влажности в помещении.

Конвекторы доступны для покупки по цене примерно от 1300 гривен. Чем выше стоимость устройства, тем большей площадью он может отапливать и расширять свой функционал.

Инфракрасные обогреватели

Закрывают список самых популярных бытовых обогревателей – инфракрасные. Основная особенность этих устройств заключается в использовании инфракрасного излучателя, направляющегося не на обогрев воздуха, а на объекты, находящиеся в их непосредственной близости.

К преимуществам можно отнести:

модели с ножками, а также варианты для монтажа на стене или потолке;

устройства отличаются экономичным потреблением электроэнергии;

малошумные;

пригодны для использования как на улице, так и в помещениях с повышенной влажностью.

Эти приборы не подходят для полноценного отопления, а вместо этого используются для поддержания температуры или временного обогрева конкретной зоны.

Стоимость инфракрасных обогревателей стартует примерно с 1000 гривен.