- Масляные радиаторы
Устройство предназначено для нагрева помещений в жилых и коммерческих зданиях. Отапливаемый аппарат состоит из металлических секций, содержащих внутреннее наполнение маслом или специальным теплопроводным маслом.
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Среди преимуществ использования устройства выделяют следующие:
- не выжигает воздух в комнате;
- не создает шума во время работы;
- имеет высокий КПД, ведь долго сохраняет и отдает тепло;
- благодаря встроенному терморегулятору и таймеру устройство не перегревается;
- автоматическая регуляция работы экономит электроэнергию.
К недостаткам масляного обогревателя относится:
- большой вес, из-за чего перемещать устройство по комнате достаточно затруднительно;
- он долго нагревается;
- не пригоден для использования в помещениях с повышенной влажностью и имеет высокое энергопотребление;
- не рекомендуется размещать обогреватель вплотную к мебели и другой технике.
Тепловентиляторы
Эти устройства являются самыми простыми и экономичными средствами для обогрева помещений. Принцип их функционирования состоит в следующем: корпус этих устройств имеет множество отверстий, через которые выходит воздух из комнаты. Их мощность составляет до 2,5 киловатт в час.
Преимущества тепловентилятора:
- легкий;
- имеет компактные размеры;
- быстро нагревающий воздух;
- можно поставить в любом удобном месте;
- оснащены регуляторами температуры;
- имеют термостат для защиты от перегрева.
К недостаткам можно отнести:
- шумные в работе;
- на спираль может попасть пыль, при сжигании которой выделяется неприятный запах;
- сушат воздух, поэтому нужно заботиться о его увлажнении;
- подходят для временного обогрева помещения, а не в качестве основного источника отопления.
Керамические панели
Устройство имеет встроенный инфракрасный излучатель, расположенный между керамическими плитами с высокой теплопроводностью.
Преимущества керамической панели:
- оборудованы терморегулятором;
- оборудованы защитой от влаги и перегрева;
- керамический обогреватель не пересушивает воздух;
- корпус не нагревается до больших температур;
- монтируется на стену, располагается почти до самого нее и не занимает пространство в комнате.
Среди недостатков выделяют:
- хрупкость верхней керамической панели;
- при сильном ударе могут появиться трещины или сколы;
- не подходят для обогрева больших комнат, ведь одного устройства недостаточно для достижения оптимальной температуры.
Конвекторы электрические
Эти системы обогрева сходны по принципу функционирования устройств из предыдущей категории. Конвекторы используются в качестве основного или дополнительного источника тепла в помещении.
К преимуществам электрических конвекторов относятся:
- обогреватели легкие, компактные;
- они бесшумно работают и оборудованы системой защиты от перегрева;
- имеют специальные ножки или колеса для удобного размещения и передвижения;
- некоторые модели оснащены специальным ограничителем, благодаря которому могут постоянно подключаться в сеть.
Среди недостатков конвекторов следует отметить их высокое потребление энергии и сжигание воздуха, что может вызвать снижение уровня влажности в помещении.
Инфракрасные обогреватели
Закрывают список самых популярных бытовых обогревателей – инфракрасные. Основная особенность этих устройств заключается в использовании инфракрасного излучателя, направляющегося не на обогрев воздуха, а на объекты, находящиеся в их непосредственной близости.
К преимуществам можно отнести:
- модели с ножками, а также варианты для монтажа на стене или потолке;
- устройства отличаются экономичным потреблением электроэнергии;
- малошумные;
- пригодны для использования как на улице, так и в помещениях с повышенной влажностью.
Эти приборы не подходят для полноценного отопления, а вместо этого используются для поддержания температуры или временного обогрева конкретной зоны.