Отопительный сезон 2023–2024 в Украине: какими будут тарифы и что с субсидиями

В скором времени в Украине начнется еще один отопительный сезон в условиях полномасштабной войны. Правительство обещало оставить тарифы на отопление без изменений, а субсидии начислить автоматически. Когда начнется отопительный сезон 2023-2024 и какие суммы в платежках увидят украинцы, рассказываем дальше.

Старт отопительного сезона

Начало отопительного сезона в Украине зависит от температуры воздуха, для него нет конкретных дат. Отопление могут включиться не синхронно по всей Украине, потому что решение об этом принимается на уровне местных властей в каждом городе отдельно.

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Чтобы в домах украинцев дали тепло, нужно чтобы среднесуточная температура была ниже +8 градусов по Цельсию не менее 3 суток. Обычно отопительный сезон стартует 15–16 октября и продолжается в среднем до 16 апреля. Он завершается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов по Цельсию трое суток.

Где уже дали тепло

Синоптик Наталья Диденко сообщает , что уже 15–16 октября в Украине существенно похолодает.

Обычно первыми к отоплению подключают школы, детские сады и медицинские учреждения, потом приходит очередь частных квартир. Так, мэр столицы сообщил, что в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры по заявкам руководителей.

Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные,

– сообщил Кличко.

Какими будут тарифы

Тарифы на газ

Следует также отметить, что НАК "Нафтогаз" ожидает, что к началу зимы запасы газа в подземных хранилищах превысят 16 миллиардов кубометров. В настоящее время уже накоплено 15,75 миллиарда кубометров газа, сообщил Алексей Чернышев

Во время одного из заседаний правительства в сентябре премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Важно, что правительство обеспечило неизменность тарифов на газ для населения в осенне-зимний период. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона. Мы также продлили действие ПСО на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от "Нафтогаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене – 7,4 гривны за кубометр газа,

– отметил он.

В "Нафтогазе", поставляющем газ 98% бытовым потребителям, заверили, что тариф останется неизменным и будет составлять 7,96 гривны за кубометр.

Тарифы на электроэнергию

Справка: ПСО – это возложение специальных обязанностей на участников рынка природного газа для его поставки производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям.

У некоторых украинцев суммы в платежках по теплу зависят от тарифов на электроэнергию, а не на газ. В отличие от газовых тарифов, электроэнергия существенно подорожала с 1 июня этого года. Тогда правительство повысило тариф до 2,64 гривен за киловатт-час.

Однако способ сэкономить и платить меньше все же есть, так владельцы двухзонных счетчиков, если уложатся в 250 киловатт-час в месяц, днем будут платить 2,64 гривны за киловатт-час, а ночью 50% – 1,32 гривны.

Ситуация с субсидиями

При расчете субсидий на отопительный сезон с октября будут учтены доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии будут учтены в размере начисленной пенсии за август этого года.

В ПФУ сообщили, что те, кто получал субсидию во время неотапливаемого сезона, автоматически получат ее, когда включат тепло. Соответственно, таким гражданам никуда обращаться не надо.

Также ведомство добавило, что за восемь месяцев 2023 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 300,5 миллиардов гривен. В частности, на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам из бюджета выделено 32,4 миллиарда гривен.

Напомним, что на субсидию не имеют права те, кто :

имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен;

покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

покупает валюту более чем на 50 тысяч гривен одноразово.