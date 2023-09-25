Впервые на собственном газе: Украина проживет зиму на добывшей ресурсе

Будущий отопительный сезон Украина проживет на газе, добытом собственноручно. Объемы национального ресурса постепенно растут.

Украина впервые проживет зиму на собственном газе

Алексей Чернышев рассказал, что расчеты "Нафтогаза" подтверждают возможность комфортно прожить зиму для украинцев на собственном газе.

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз Украины" Хочу напомнить, что мы увеличиваем объем газа собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нефтегаз" пробурил рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность.

Он отметил, что украинцам удастся пережить зиму без увеличения тарифов на газ и дефицит.

Мы абсолютно уверенно смотрим в предстоящую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно, прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это украинская добыча, наше с вами общее достижение,

– добавил он.

Изменятся ли цены на газ для населения

В 2023 году АО "Укргаздобыча" поставило цель увеличить добычу природного газа на 1 миллиард кубометров - до 13,5 миллиарда кубометров.

Цены на газ останутся на том же уровне, что и сейчас, рассказал Чернышев.

Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго,

– объяснил глава Нафтогаза.

Правительство продолжило возложение специальных обязанностей, приняв постановление.

Таким образом, газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7,42 гривны за кубометр,

– добавил он.

К слову, цены у других поставщиков тоже не будут меняться.