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30 мая, 14:20
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Подготовка начинается: какое решение приняло правительство, относительно отопительного сезона 2025 – 2026

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Правительство Украины создало штаб для подготовки к отопительному сезону.
  • В Фонде поддержки энергетики Украины есть более 1,1 млрд евро для закупки энергетического оборудования для восстановления и модернизации инфраструктуры.

Украина начинает подготовку к новому отопительному сезону. Это важно, поскольку прохождение следующей зимы со светом и теплом – одна из ключевых задач правительства.

Какое решение приняло правительство

Правительство решило создать штаб для подготовки к отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Обратите внимание! Возглавит этот штаб вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Чем будет заниматься этот штаб:

  • будет заниматься оперативным решением проблемных вопросов;
  • мониторингом подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону;
  • координацией действий центральных и местных органов исполнительной власти;
  • содействием созданию штабов областного и городского масштаба.
 

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Уже сейчас ведем активную работу по подготовке к отопительному сезону. Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года.

К тому же как отметил Шмыгаль, в эксплуатацию введено:

  • 130 мегаватт мощности когенерационных установок;
  • 250 мегаватт тепловой мощности блочно-модульных котельных.

Также имеем более 1,1 миллиарда евро взносов в Фонде поддержки энергетики Украины. Это ресурс для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры,
– говорит Шмыгаль.

Заметьте! В 2025 году в целом планируется подключение более 900 мегаватт мощностей указанного типа.