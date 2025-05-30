Подготовка начинается: какое решение приняло правительство, относительно отопительного сезона 2025 – 2026
- Правительство Украины создало штаб для подготовки к отопительному сезону.
- В Фонде поддержки энергетики Украины есть более 1,1 млрд евро для закупки энергетического оборудования для восстановления и модернизации инфраструктуры.
Украина начинает подготовку к новому отопительному сезону. Это важно, поскольку прохождение следующей зимы со светом и теплом – одна из ключевых задач правительства.
Какое решение приняло правительство
Правительство решило создать штаб для подготовки к отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Обратите внимание! Возглавит этот штаб вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Чем будет заниматься этот штаб:
- будет заниматься оперативным решением проблемных вопросов;
- мониторингом подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону;
- координацией действий центральных и местных органов исполнительной власти;
- содействием созданию штабов областного и городского масштаба.
Уже сейчас ведем активную работу по подготовке к отопительному сезону. Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года.
К тому же как отметил Шмыгаль, в эксплуатацию введено:
- 130 мегаватт мощности когенерационных установок;
- 250 мегаватт тепловой мощности блочно-модульных котельных.
Также имеем более 1,1 миллиарда евро взносов в Фонде поддержки энергетики Украины. Это ресурс для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры,
– говорит Шмыгаль.
Заметьте! В 2025 году в целом планируется подключение более 900 мегаватт мощностей указанного типа.