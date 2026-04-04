Украина пережила сложнейшую зиму: сколько ресурсов ушло на отопительный сезон

Несмотря на многочисленные российские атаки на энергосистему, Украина уже завершила отопительный сезон 2025 –2026. В частности, это удалось благодаря накоплению достаточного количества ресурсов.

Как Украина пережила сложную зиму?

Кроме того, над восстановлением инфраструктуры работало более 14 тысяч энергетиков, а найти необходимые финансы и оборудование помогли международные партнеры. Детали в субботу, 4 апреля, рассказал первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Какие ресурсы использовала Украина?

Осенне-зимний период начался с запасами газа объемом 13,2 миллиарда кубометров, тогда как импорт составил 4,6 миллиарда кубометров. Кроме того, в 2025 году собственная украинская газодобыча составила 16,97 миллиарда кубометров, что превзошло прогнозы.

Уязвимым категориям граждан Сумщины и Херсонщины поставили 52 тонны сжиженного газа, а мощность Трансбалканского коридора увеличили до 4,2 миллиарда кубометров в год.

В течение зимы работали все 9 энергоблоков АЭС при суммарной установленной мощности в почти 8 тысяч мегаватт. Также Украина увеличила возможности для импорта электроэнергии из ЕС, максимальная мощность которого была рекордной – почти 2,5 тысячи мегаватт.

Как продолжались восстановительные работы?

Всего во время отопительного сезона россияне повредили более 9 гигаватт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики уже восстановили более 4 гигаватт: это 85% доступной мощности ТЭС и 66% – для ГЭС и ГАЭС.

Кроме того, в 2025 году выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 гигаватта, а общий прирост установленной мощности распределенной генерации составил 642,77 мегаватта.



Сколько энергетиков получат доплаты / Фото Минэнерго

Какую помощь оказали партнеры?

Украина активировала новый формат координации, запустив так называемый "энергетический Рамштайн". Всего к энергетической поддержке присоединились более 40 государств, которые поставляли генераторы, трансформаторы, когенерационные установки и тому подобное.

В Фонд поддержки энергетики Украины привлекли 602,5 миллиона евро от 16 стран, ЕС и частного сектора.

Спасибо каждой стране, которая помогала Украине выстоять этой зимой,

– добавил министр.

