Отопительный сезон подходит к концу: как Украина прошла зиму 2024 –2025

В некоторых городах Украины уже прекращают подавать тепло в жилые дома. Это происходит как из-за повышения температуры воздуха, так и для того, чтобы сэкономить ресурсы. Как отмечают эксперты, Украина сейчас имеет крайне низкие запасы газа в хранилищах. Кроме того, враг продолжает атаковать газовую инфраструктуру, что добавляет новых трудностей для завершения отопительного сезона.

Как Украина проходила отопительный сезон

Эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом заметил, что на сегодня у Украины есть определенные сложности с завершением отопительного сезона. Как оказалось, запасов газа было сделано недостаточно.

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Еще есть проблемы с повреждением инфраструктурных объектов и энергетикам еще долгое время придется восстанавливать их в межсезонье.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Несмотря на все Украине повезло с погодой в зимний период, ведь долго не было средних температур ниже нуля. И это облегчило прохождение.

Впрочем, Рябцев замечает, что вклад центральной власти в прохождение отопительного сезона довольно мал. Больше всего нужно благодарить именно энергетиков, участников рынка и органы местного самоуправления.

Дело в том, что большинство обещаний центральная власть не выполнила. Таким образом, в межсезонье нужно будет провести серьезную работу над ошибками для того, чтобы не допустить повторения трудных ситуаций.

О плохой подготовке к этой зиме рассказывает 24 Каналу и энергетический эксперт Олег Попенко. Он добавляет, что особенно это коснулось некоторых регионов Украины. Например, в Кривом Роге где-то 150 тысяч человек почти не видели тепла за период отопительного сезона.

Одной из проблем, которую называет Попенко, стала несвоевременная закупка газа в хранилища.

Олег Попенко Председатель союза потребителей коммунальных услуг По состоянию на 1 февраля в Украине были исторически наименьшие запасы газа за всю историю. "Нафтогаз" был вынужден срочно докупить где-то чуть больше чем 500 миллионов кубометров газа.

Эксперт отмечает, что этот газ можно было закупить еще летом перед отопительным сезоном и не переплачивать за него огромные деньги.

Заметьте! Еще в прошлом году, в начале отопительного сезона, эксперты выражали обеспокоенность относительно возможного дефицита газа в случае холодной зимы.

Почему запасов газа не хватает в 2025 году

По словам Рябцева, в начале отопительного сезона в подземных хранилищах Украины было 12,8 миллиарда кубометров газа. Однако на сегодня не осталось почти ничего.

С 12,8 миллиарда кубометров газа в хранилищах есть еще 4,7 миллиарда. Эти запасы длительного хранения не трогают,

– объясняет господин Геннадий.

Таким образом, если домохозяйства и организации бюджетной сферы не почувствовали недостатка газа в этом сезоне, то промышленность все-таки почувствовала. Поэтому участники рынка были вынуждены докупить газ по ценам, которые в более чем два раза превышали стоимость, по которой можно было бы купить топливо до начала отопительного сезона.

Что такое газ длительного хранения

Подземные газовые хранилища – это пустоты под землей, например карстовая пещера. Весь газ из этой полости выкачать нельзя, потому что голубое топливо занимает весь объем, который у него есть. Часть газа может просочиться, а часть рассеивается. Часто такой газ называют буферным. Теоретически, такое топливо можно было бы откачать, но для этого нужно большое давление.

Где Украина будет импортировать газ

Рябцев говорит, что пока у Украины нет долгосрочных контрактов, которые были бы заключены на поставку газа.

Газовый рынок Европы является достаточно глобальным и на нем трудно выделить – американский газ это или норвежский. Его можно просто купить на одном из газовых хабов Европы,

– говорит Геннадий Рябцев.

Конечно, можно было бы заключить соглашение по закупке газа не с трейдерами, а непосредственно с теми, кто этот газ экспортирует, но среди украинских трейдеров нет такой практики заключения сделок.

Несмотря на то, что в этом году газ придется закупать в большом количестве в соответствии с ситуацией, которая сложилась, тариф на газ для населения вряд ли пересмотрят, говорит Попенко.

Впрочем, это не касается тарифов для промышленности, которые могут изменить даже в скором времени,

– добавляет эксперт.

Кроме того, это может коснуться не только промышленности, но и производителей электроэнергии и генерации.

Львовяне уже без отопления

В комментарии 24 Канала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин рассказал, что во Львове официально еще не закончился отопительный сезон.

Сейчас происходит лишь частичное прекращение поставок тепла в жилые дома. То есть в случае снижения температуры отопление вернется.

Орест Тимчишин Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ежедневно "Львовтеплоэнерго" и Львовский городской совет мониторят температурные режимы, влажность и другие вещи. Если тот прогноз, который есть сейчас, оправдается, то отопление в дома львовян вернется в пятницу вечером (14 марта – 24 Канал).

Кроме того, как добавляет господин Орест, в четверг, 13 марта, прогнозируется дождь, а потому восстановление отопления может произойти и в этот день, в зависимости от температурных показателей и обращений от львовян.

Для начала отопительного сезона среднесуточная температура в течение 3-х дней должна составлять ниже чем 8 градусов. Однако если будет даже 10 градусов, то мы будем восстанавливать отопление,

– объясняет Тимчишин.

В общем, в городском совете Львова добавляют, что отопительный сезон в этом году прошел довольно стабильно. Больших аварий не происходило, но были единичные случаи. Их удавалось ликвидировать в течение нескольких часов. Случаев, когда жители оставались без отопления ночью, не было.

Какая ситуация с отоплением в Одессе

В то же время Одессе пока продолжается отопительный сезон. На запрос 24 Канала в городском совете города сообщили, что подача тепла будет прекращена в соответствии с температурными условиями, а именно когда среднесуточная температура воздуха составит 8 градусов тепла в течение 3-х суток.

Кроме того, там отмечают, что в отопительный сезон коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" работало в стабильном режиме.

Аварийные ситуации, которые возникали, в частности, из-за вражеских обстрелов, работники устраняли немедленно. Ситуация на предприятии по состоянию на сейчас контролируемая, все абоненты подключены к теплоснабжению,

– отмечают в Одесском городском совете.

В Киеве все еще подается тепло в дома

На сайте горсовета Киева также говорится о том, что отключение отопления в жилом секторе будет зависеть от температурных показателей.

В конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможен температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы, говорит заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Также отсутствие отопления может повлечь увеличение потребления электроэнергии. В свою очередь это может привести к возможному дефициту электроэнергии из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.

Обратите внимание! В КГГА напоминают, что всегда ориентируются на показатели температуры во время начала и завершения отопительного сезона. Например, в прошлом году отопительный сезон завершился 28 марта.

Когда отключат отопление в Херсоне

В Херсоне отопление для жилых домов планируют отключить 12 марта, сообщает мэр города Роман Мрочко.

Таким образом, 12 марта завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также потребителей тепловой энергии от централизованного отопления, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, добавляет Мрочко.

В то же время для домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопление продлится до 30 апреля.

Будет ли тепло у харьковчан

Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сейчас в городе полностью не будут выключать отопление, ведь прогнозируются снова минусовые температуры.

Сейчас в Харькове продолжается дискретный режим работы котельных, а это означает, что днем, когда на улице теплее, прикручивается подача тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляется.

По словам Терехова, таким образом удается экономить ресурсы.