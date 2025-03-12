Отопительный сезон подходит к концу: как Украина прошла зиму 2024 –2025
В некоторых городах Украины уже прекращают подавать тепло в жилые дома. Это происходит как из-за повышения температуры воздуха, так и для того, чтобы сэкономить ресурсы. Как отмечают эксперты, Украина сейчас имеет крайне низкие запасы газа в хранилищах. Кроме того, враг продолжает атаковать газовую инфраструктуру, что добавляет новых трудностей для завершения отопительного сезона.
Как Украина проходила отопительный сезон
Эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом заметил, что на сегодня у Украины есть определенные сложности с завершением отопительного сезона. Как оказалось, запасов газа было сделано недостаточно.
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Еще есть проблемы с повреждением инфраструктурных объектов и энергетикам еще долгое время придется восстанавливать их в межсезонье.
Несмотря на все Украине повезло с погодой в зимний период, ведь долго не было средних температур ниже нуля. И это облегчило прохождение.
Впрочем, Рябцев замечает, что вклад центральной власти в прохождение отопительного сезона довольно мал. Больше всего нужно благодарить именно энергетиков, участников рынка и органы местного самоуправления.
Дело в том, что большинство обещаний центральная власть не выполнила. Таким образом, в межсезонье нужно будет провести серьезную работу над ошибками для того, чтобы не допустить повторения трудных ситуаций.
О плохой подготовке к этой зиме рассказывает 24 Каналу и энергетический эксперт Олег Попенко. Он добавляет, что особенно это коснулось некоторых регионов Украины. Например, в Кривом Роге где-то 150 тысяч человек почти не видели тепла за период отопительного сезона.
Одной из проблем, которую называет Попенко, стала несвоевременная закупка газа в хранилища.
По состоянию на 1 февраля в Украине были исторически наименьшие запасы газа за всю историю. "Нафтогаз" был вынужден срочно докупить где-то чуть больше чем 500 миллионов кубометров газа.
Эксперт отмечает, что этот газ можно было закупить еще летом перед отопительным сезоном и не переплачивать за него огромные деньги.
Заметьте! Еще в прошлом году, в начале отопительного сезона, эксперты выражали обеспокоенность относительно возможного дефицита газа в случае холодной зимы.
Почему запасов газа не хватает в 2025 году
По словам Рябцева, в начале отопительного сезона в подземных хранилищах Украины было 12,8 миллиарда кубометров газа. Однако на сегодня не осталось почти ничего.
С 12,8 миллиарда кубометров газа в хранилищах есть еще 4,7 миллиарда. Эти запасы длительного хранения не трогают,
– объясняет господин Геннадий.
Таким образом, если домохозяйства и организации бюджетной сферы не почувствовали недостатка газа в этом сезоне, то промышленность все-таки почувствовала. Поэтому участники рынка были вынуждены докупить газ по ценам, которые в более чем два раза превышали стоимость, по которой можно было бы купить топливо до начала отопительного сезона.
Что такое газ длительного хранения
Где Украина будет импортировать газ
Рябцев говорит, что пока у Украины нет долгосрочных контрактов, которые были бы заключены на поставку газа.
Газовый рынок Европы является достаточно глобальным и на нем трудно выделить – американский газ это или норвежский. Его можно просто купить на одном из газовых хабов Европы,
– говорит Геннадий Рябцев.
Конечно, можно было бы заключить соглашение по закупке газа не с трейдерами, а непосредственно с теми, кто этот газ экспортирует, но среди украинских трейдеров нет такой практики заключения сделок.
Несмотря на то, что в этом году газ придется закупать в большом количестве в соответствии с ситуацией, которая сложилась, тариф на газ для населения вряд ли пересмотрят, говорит Попенко.
Впрочем, это не касается тарифов для промышленности, которые могут изменить даже в скором времени,
– добавляет эксперт.
Кроме того, это может коснуться не только промышленности, но и производителей электроэнергии и генерации.
Львовяне уже без отопления
В комментарии 24 Канала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин рассказал, что во Львове официально еще не закончился отопительный сезон.
Сейчас происходит лишь частичное прекращение поставок тепла в жилые дома. То есть в случае снижения температуры отопление вернется.
Ежедневно "Львовтеплоэнерго" и Львовский городской совет мониторят температурные режимы, влажность и другие вещи. Если тот прогноз, который есть сейчас, оправдается, то отопление в дома львовян вернется в пятницу вечером (14 марта – 24 Канал).
Кроме того, как добавляет господин Орест, в четверг, 13 марта, прогнозируется дождь, а потому восстановление отопления может произойти и в этот день, в зависимости от температурных показателей и обращений от львовян.
Для начала отопительного сезона среднесуточная температура в течение 3-х дней должна составлять ниже чем 8 градусов. Однако если будет даже 10 градусов, то мы будем восстанавливать отопление,
– объясняет Тимчишин.
В общем, в городском совете Львова добавляют, что отопительный сезон в этом году прошел довольно стабильно. Больших аварий не происходило, но были единичные случаи. Их удавалось ликвидировать в течение нескольких часов. Случаев, когда жители оставались без отопления ночью, не было.
Какая ситуация с отоплением в Одессе
В то же время Одессе пока продолжается отопительный сезон. На запрос 24 Канала в городском совете города сообщили, что подача тепла будет прекращена в соответствии с температурными условиями, а именно когда среднесуточная температура воздуха составит 8 градусов тепла в течение 3-х суток.
Кроме того, там отмечают, что в отопительный сезон коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" работало в стабильном режиме.
Аварийные ситуации, которые возникали, в частности, из-за вражеских обстрелов, работники устраняли немедленно. Ситуация на предприятии по состоянию на сейчас контролируемая, все абоненты подключены к теплоснабжению,
– отмечают в Одесском городском совете.
В Киеве все еще подается тепло в дома
На сайте горсовета Киева также говорится о том, что отключение отопления в жилом секторе будет зависеть от температурных показателей.
В конце этой и в начале следующей недели будет наблюдаться похолодание и возможен температурный минус, поэтому решение о завершении отопительного сезона необходимо принимать, учитывая эти факторы, говорит заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Также отсутствие отопления может повлечь увеличение потребления электроэнергии. В свою очередь это может привести к возможному дефициту электроэнергии из-за объемов повреждений украинской энергосистемы.
Обратите внимание! В КГГА напоминают, что всегда ориентируются на показатели температуры во время начала и завершения отопительного сезона. Например, в прошлом году отопительный сезон завершился 28 марта.
Когда отключат отопление в Херсоне
В Херсоне отопление для жилых домов планируют отключить 12 марта, сообщает мэр города Роман Мрочко.
Таким образом, 12 марта завершается отопительный сезон для объектов социально-культурной сферы, а также потребителей тепловой энергии от централизованного отопления, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, добавляет Мрочко.
В то же время для домов и квартир, оборудованных системами индивидуального отопления, отопление продлится до 30 апреля.
Будет ли тепло у харьковчан
Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сейчас в городе полностью не будут выключать отопление, ведь прогнозируются снова минусовые температуры.
Сейчас в Харькове продолжается дискретный режим работы котельных, а это означает, что днем, когда на улице теплее, прикручивается подача тепла в домах, а ночью, наоборот, добавляется.
По словам Терехова, таким образом удается экономить ресурсы.