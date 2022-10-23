Отопительный сезон в Киеве: во сколько домов уже подали тепло и когда получат остальные

На фоне отключения света в Киеве решили начать отопительный сезон. По состоянию на 23 октября тепло подали почти в треть жилых домов столицы.

О централизованном отоплении в столице в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, в Киеве около 30% жилых домов получили отопление.

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В Киеве в течение недели подключат остальные дома

Петр Пантелеев сообщил, что другие абоненты получат тепло уже в течение недели.

Мы ориентируемся в принципе на показатели прошлого года (по температуре – 24 канал), серьезных отклонений не должно быть, возможно плюс-минус градус, не будет каких-то резких отклонений,

– заявил Пантелеев.

Замглавы КГГА отметил, что подключение к централизованному отоплению положительно влияет на экономию электроэнергии. Он пояснил, что люди перестают пользоваться обогревателями, что уменьшает нагрузку на энергосистему.

"Это на сегодняшний день чрезвычайно важно. В этом был замысел. Постепенно подключаем дома к централизованному отоплению, на это нужно определенное время, где-то, неделю, чтобы город был с теплом", – добавил заместитель председателя КГГА.

В Киеве начали отопительный сезон

Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что с 20 октября в столице начнут подключать к отоплению все дома. Кличко заявлял, что это делается с учетом погоды и для предотвращения перегрузки энергосистемы из-за включения электрообогревателей.

Мэр столицы напомнил, что подключение учреждений социальной сферы к теплоснабжению началось раньше по индивидуальным заявкам.

Добавим, что 23 октября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве начались стабилизационные отключения света. Отключения будут происходить для каждого клиента не более 4 часов.

Жителей Киева и области призвали потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00.

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