Про централізоване опалення у столиці в ефірі телемарафону розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, у Києві близько 30% житлових будинків отримали опалення.

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У Києві протягом тижня підключать решту будинків

Петро Пантелеєв повідомив, що інші абоненти отримають тепло вже протягом тижня.

Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури – 24 канал), серйозних відхилень не повинно бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень,

– заявив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА зазначив, що підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії. Він пояснив, що люди припиняють користуватися обігрівачами, що зменшує навантаження на енергосистему.

"Це на сьогодні надзвичайно важливо. У цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом", - додав заступник голови КМДА.

У Києві розпочали опалювальний сезон

Мер Києва Віталій Кличко інформував, що з 20 жовтня у столиці розпочнуть підключати до опалення всі будинки. Кличко заявляв, що це робиться з огляду на погоду та для запобігання перенавантаженню енергосистеми через вмикання електрообігрівачів.

Столичний мер нагадав, що підключення закладів соціальної сфери до теплопостачання розпочалося раніше за індивідуальними заявками.

Додамо, що 23 жовтня за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. Відключення відбуватимуться для кожного клієнта не більше, ніж 4 години.

Жителів Києва та області закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00.

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