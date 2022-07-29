Тарифы на тепло во время военного положения не будут повышать: нардепы поддержали законопроект

Многие украинцы волновались из-за повышения цен на тепло и отопление в условиях военного положения. Однако в Раде поддержали законопроект, согласно которому тарифы на тепло не будут расти.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он подтвердил, что цены вырастут, но тарифы на тепло во время военного положения не будут повышаться.

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Депутат объяснил, что разницу в повышении тарифов на тепло для населения покроют за счет 125 миллиардов гривен от международных партнеров.

За соответствующее решение проголосовали 260 избранников. Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине + 6 месяцев после.

Согласно законопроекту, запрещается повышать для всех потребителей тарифы на:

тепловую энергию (ее производство, транспортировка и снабжение)

услуги по распределению природного газа;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей воды.

К слову, в правительстве предупредили, что отопительный сезон в этом году будет очень тяжелым. Украина готовится к разным сценариям. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что тарифы зимой не будут подниматься. Также правительство продолжит выплачивать субсидии всем нуждающимся.

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