Отопительный сезон все ближе: как узнать размер субсидии
Субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда. Как узнать и рассчитать субсидию, читайте в тексте.
Расчет субсидии
Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.
Читайте также Это реально: как торговать криптовалютой без комиссийФормула: субсидия = плата за ЖКУ в пределах норм и нормативов – обязательный платеж
Индивидуально для каждой семьи:
- исчисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.Узнать начислили ли вам субсидию можно по ссылке.
Доход семьи: как определить
Если субсидия назначается:
- с начала отопительного сезона: принимается во внимание доход за I – II квартал текущего года (январь – июнь);
- за неотапливаемый: с III по IV кварталы предыдущего календарного года (июль – декабрь).
- субсидия назначается не со стартом отопительного или неотопительного сезона — берется доход за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением жилищной субсидии.
Если у вас доходы в виде пенсий:
- с начала отопительного сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года,
- с начала неотапливаемого сезона доходы учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.
- если субсидия назначается не с начала отопительного и неотапливаемого сезона, то учитывается размер ее начисления за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.
К теме Быстро и не выходя из дома: как украинцам получить субсидию онлайн
Расчет для переселенцев
Он будет осуществляться через Пенсионный фонд Украины и налоговую в октябре. Будут учитываться:
- доходы переселенцев,
- размеры взносов/платежей, а также цен от поставщиков коммунальных услуг;
- тарифы на жилищно-коммунальные услуги.