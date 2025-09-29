Отопительный сезон на носу: что стоит проверить, чтобы избежать неприятностей
- Потребителям советуют проверить и обновить договоры с поставщиками коммунальных услуг, сверить показатели счетчика и провести техническую проверку дома перед отопительным сезоном.
- Необходимо пересмотреть договоры с поставщиками, счета за предыдущий период, акты приема-передачи счетчиков и документы о подготовке дома к отопительному сезону.
Для того, чтобы зимой потребителей не застали коммунальные неприятности стоит навести порядок в документации. Следовательно, среди советов есть просмотр договоров с поставщиками, обновление их при необходимости, сверка показателей счетчика и даже техническая проверка дома до старта отопления.
Какие документы надо проверить перед началом отопительного сезона?
Для 24 Канала адвокат Анна Даниэль рассказала, что отношения в процессе предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг регулирует закон о ЖКУ.
Согласно ему, потребитель обязан заключать договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг в порядке и случаях, определенных законом, своевременно принимать меры к устранению выявленных неполадок, связанных с получением ЖКУ, возникших по его вине.
Кроме того, к этому списку добавляется еще и проведение ремонта за свой счет или замена санитарно-технических приборов и устройств и тому подобное.
Зато исполнитель коммунальной услуги обязан, например, готовить и заключать с потребителем договоры о предоставлении коммунальных услуг, или же без дополнительной оплаты предоставлять в установленном законодательством порядке необходимую информацию о ценах/тарифах, общую стоимость месячного платежа.
Анна Даниэль также добавляет, что потребителям следует проверять определенный список документов. Речь идет о таких:
- Предоставление ЖКУ осуществляется исключительно на договорных началах, а потому надо пересмотреть Договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с поставщиками коммунальных услуг (тепло, газ, вода, электроэнергия),
- Счета за предыдущий период по задолженностям.
- Акты приема-передачи счетчиков, их поверка.
- Протоколы решений ОСМД/жилищных кооперативов о подготовке дома к отопительному сезону.
- Документы от управляющего дома о проведенных технических работах (изоляция труб, проверка котельных, вентиляционных систем).
Что нужно делать со счетчиками для проверки?
Квартирные счетчики нужно регулярно проверять на исправность и это предусмотрено законом, ведь помогает избежать переплат и контролировать потребление ресурсов.
Поверка счетчиков должны проходить владельцы всех приборов учета раз в 4 года, а за заказ этой процедуры оплачивают потребители.
В общем поверка счетчика длится до 5 дней: устройство снимают, а затем его проверяют специалисты, после этого его пломбируют и составляют акт в 2 экземплярах, один из которых оставляют потребителю.