Как рассказывает 24 каналу Олег Попенко, в Украине санитарная норма, которую должны соблюдать теплокоммунэнерго при благоприятных условиях, – это 22 градуса. Но о нынешней такой температуре в украинских домах и речи не идет. Какой она будет?

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К чему готовиться

Эксперт Олег Попенко отметил, что нужно готовиться к тому, что будет холодно.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Учитывая заявления чиновников о температуре в помещениях на уровне 18 градусов, мы понимаем, что при теплопотерях многоквартирных фондов до 40%, иногда даже до 50%, температура на противоположных этажах дома может быть и на уровне 13 — 14 градусов. Будет очень холодно.

По правилам температура в помещении для проживания должна достигать не менее 18 градусов. При этом температура в нежилых помещениях – не менее 13-14 градусов, подчеркнул эксперт.

Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", рассказывает 24 каналу, что 18-20 градусов – даже полезная температура для здоровья.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Стоит знать, что температура в домах будет пониженной, но температура 18-20 градусов, о которой сейчас говорит правительство, – это нормальная температура. За рубежом такая температура находится в пределах стандарта. Вдобавок, она более полезна для здоровья, чем 26-28 градусов.

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Европейские стандарты тепла

К слову, есть страны, где температура помещения достигает не ниже 17 градусов. А минимальная температура, которую позволяют в некоторых европейских странах – 16 градусов.

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