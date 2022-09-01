Як розповідає 24 каналу Олег Попенко, в Україні санітарна норма, яку повинні дотримуватися теплокомуненерго за сприятливих умов, – це 22 градуси. Але про цьогорічну таку температуру в українських будинках й мова не йде. Якою ж вона буде?

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До чого готуватися

Експерт Олег Попенко зауважив, що потрібно готуватися до того, що буде холодно.

Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Враховуючи заяви можновладців про температуру у приміщеннях на рівні 18 градусів, ми розуміємо, що при тепловтратах багатоквартирних фондів до 40%, інколи навіть до 50%, температура на протилежних поверхах будинку може бути й на рівні 13 — 14 градусів. Буде дуже холодно.

За правилами, температура у приміщенні для проживання має сягати не менше 18 градусів. При цьому температура в нежитлових приміщеннях – не менше 13 — 14 градусів, наголосив експерт.

Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", розповідає 24 каналу, що 18 – 20 градусів – навіть корисна температура для здоров'я.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Варто знати, що температура в оселях буде зниженою, але температура 18 – 20 градусів, про яку зараз говорить уряд, – це нормальна температура. За кордоном така температура є у межах стандарту. На додаток, вона більш корисна для здоров'я, ніж 26 – 28 градусів.

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Європейські стандарти тепла

До слова, є країни, де температура приміщення сягає не нижче 17 градусів. А мінімальна температура, яку дозволяють у деяких країнах європейських є 16 градусів.

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