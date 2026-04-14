"Есть вопросы": Зеленский рассказал, где подготовка к отопительному сезону буксует

В Украине продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Однако четыре региона отстают от графика, за что их руководители будут отвечать персонально.

Какие регионы отстают от графика подготовки?

Об этом президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко рассказал в своем заметке в соцсетях.

Во время совещания они обсудили, как продвигается реализация планов устойчивости всех регионов и основных городов.

По словам главы государства, сейчас области работают над 368 объектами. В приоритете – обновление защиты.

Владимир Зеленский Президент Украины Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для конкретного результата до начала нового отопительного сезона.

Зеленский отметил, что "есть вопросы к работе" в четырех регионах:

Львовской области;

Одесской области;

Волынской области"

и в Киеве.

Поэтому президент и премьер договорились восстановить формат селекторных совещаний по подготовке к следующей зиме. В них будут принимать участие:

руководители областей;

представители правительства;

руководители общин;

правоохранители;

а также военные, которые отвечают за прикрытие объектов.

Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе,

– подчеркнул глава государства.

Заметьте! В то же время, по словам Зеленского, Украина работает с международными партнерами по поставкам нового оборудования для энергообъектов. Договоренностей должны достичь уже на этой неделе.

Какие успехи в подготовке к следующей зиме?

В этом году Украина начала готовиться раньше к следующему отопительному сезону из-за последствий масштабных ударов врага по энергосистеме. Для этого все регионы разработали и представили планы устойчивости, по которым и ведется подготовка.

На прошлой неделе министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что сейчас уже удалось выполнить более 50% подготовительного этапа работ в целом по стране.

В частности, он назвал следующие шаги:

На инженерно-техническую защиту 576 объектов критической инфраструктуры направили 22,06 миллиарда гривен;

В эксплуатацию ввели 236 блочно-модульных котельных общей мощностью 488,7 мегаватт;

Продолжают установку еще 77 котельных, на что выделили 424,8 миллиона гривен;

Сформировали пакет из 26 проектов по стабильной поставке воды для более 9 миллионов человек.

Однако Кулеба отметил, что не все регионы одинаково быстро готовятся к зиме. Некоторым необходимо значительно ускориться, чтобы уложиться в запланированные сроки.

Это не вопрос обстоятельств, – а организации работы на местах,

– подчеркнул Кулеба.

