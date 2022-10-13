Когда в Украине начнется отопительный сезон: ответ правительства

Отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Никаких переносов и изменений не будет.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. По его словам, в почти 4 000 населенных пунктах снова есть свет.

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Когда в Украине начнется отопительный сезон

Как отметил Чернышов, отопительный сезон в Украине начнется, как и планировалось: как только в течение 3 дней среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.

Также министр подчеркнул, что за двое суток максимально быстро отремонтировали поврежденное во время ракетной атаки врага. Сейчас без электричества пока остаются 8 населенных пунктов, работы там будут завершены в ближайшие дни.

Чернышов призвал экономить энергию. 8:00 – 11:00 и 17:00 – 23:00 – время максимальной экономии.

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