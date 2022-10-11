Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич. По его словам, отопление в Николаеве будет запущено в плановом режиме.

Обратите внимание Дрова и буржуйки в отопительный сезон: правительство утвердило помощь для прифронтовых областей

Что с отоплением в Николаеве

Как рассказал мэр, заполняются системы отопления и проходят последние гидравлические испытания. Все 94 котельные готовы к эксплуатации. Единственным проблемным вопросом остается закрытие всех окон.

Сенкевич подчеркнул, что в городе есть проблемы с поставкой воды после того, как оккупанты разбили трубопровод из реки Днепр. Пока приходится набирать воду в Южном Буге. Однако вода соленая.

Именно эта соленая вода курсирует по трубам и разрушает их. У нас около 50% водопотерь сети. 50% мы реализуем, а 50% вытекает,

– отметил Сенкевич.

Отопительный сезон в Украине: последние новости

Как рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет, более 90% всех садиков, школ и вузов уже готовы к этому отопительному сезону.

А "Украинская команда" передала военным 200 бандерпечей. В ближайшее время весь запланированный объем будет отправлен на передовую.

К слову, отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начался 7 октября. Такое решение принял Совет обороны города.

Достойно внимания – Украинцев ждет сложный отопительный сезон: смотрите видео