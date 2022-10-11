Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, опалення у Миколаєві буде запущено у плановому режимі.

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Що з опаленням у Миколаєві

Як розповів мер, наразі заповнюються системи опалення та проходять останні гідравлічні випробування. Усі 94 котельні готові до експлуатації. Єдиним проблемним питанням лишається закриття всіх вікон.

Сєнкевич наголосив, що у місті є проблеми з постачанням води після того, як окупанти розбили трубопровід з річки Дніпро. Наразі доводиться набирати воду у Південному Бузі. Однак, вода солона.

Саме ця солона вода курсує по трубах і їх руйнує. Ми маємо близько 50% водовтрат мережі. 50% ми реалізуємо, а 50% витікає,

– зазначив Сєнкевич.

Опалювальний сезон в Україні: останні новини

Як розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет, понад 90% усіх садочків, шкіл та вишів уже готові до цього опалювального сезону.

А "Українська команда" передала військовим 200 бандерпечей. Найближчим часом весь запланований обсяг буде відправлено на передову.

До речі, опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери розпочався 7 жовтня. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста.

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