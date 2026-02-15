В Киеве восстановили большинство отопления: сколько домов уже с теплом
- После атаки на Киев без отопления остались 2 600 многоэтажек, из которых 1 500 уже восстановлено.
- Критически повреждена Дарницкая ТЭЦ, восстановление которой займет не менее двух месяцев, если не будет новых атак.
После недавней массированной атаки российской армии на Киев без отопления остались почти три тысячи столичных многоэтажек. Сейчас удалось восстановить подачу тепла уже в 1 500 домов.
Сколько домов в столице уже с теплом?
Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.
По его словам, за прошедшие сутки столичные коммунальщики смогли восстановить отопление еще для 1 100 многоэтажек.
То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля,
– отметил Кличко.
Мэр добавил, что работники коммунальных служб работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом все остальные столичные дома.
Сколько многоэтажек остались без тепла?
В ночь на 12 февраля Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. Тогда в результате ударов врага была повреждена критическая инфраструктура.
В итоге без теплоснабжения остались 2 600 столичных многоэтажек, как сообщил мэр города. Пострадали дома как на правом, так и на левом берегу Киева.
Речь идет о таких районах:
- Деснянский;
- Соломенский;
- Печерский.
Коммунальщики начали восстанавливать отопление в эти дома сразу, как позволила ситуация с безопасностью.
Более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно,
– добавил Кличко.
Заметьте! Дарницкая ТЭЦ в Киеве была критически повреждена во время российской атаки еще 3 февраля. По словам мэра столицы, понадобится минимум два месяца, чтобы восстановить системы и оборудование, конечно, если враг снова не попадет по объекту снова.
Что еще известно о последствиях атаки 12 февраля на Киев?
Во время удара в ночь на 12 февраля враг использовал сразу несколько типов вооружения – баллистические ракеты и ударные беспилотники.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в Броварском районе из-за обстрела получили повреждения производственные и складские здания двух предприятий. В то же время на территориях двух частных домовладений упали обломки сбитых дронов, однако разрушений там не зафиксировали.
В ГСЧС уточнили, что в Киеве зафиксированы повреждения жилой застройки в Дарницком районе – обломки повредили фасад и выбили окна, а также в Днепровском районе, где беспилотники упали вблизи жилых домов на двух локациях.
Всего во время атаки 12 февраля Россия запустила по Украине 244 воздушные цели. Из них большинство было беспилотниками – 219 ударных БпЛА. Также ударила 24 баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить 15 баллистических ракет, 1 управляемую авиационную ракету и 197 БпЛА.