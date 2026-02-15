Скільки будинків у столиці вже з теплом?

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, протягом минулої доби столичні комунальники змогли відновити опалення ще для 1 100 багатоповерхівок.

Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого,

– зазначив Кличко.

Мер додав, що працівники комунальних служб працюють цілодобово, аби якнайшвидше забезпечити теплом усі інші столичні будинки.

Скільки багатоповерхівок залишились без тепла?

У ніч проти 12 лютого Росія вкотре атакувала Київ дронами та ракетами. Тоді внаслідок ударів ворога була пошкоджена критична інфраструктура.

У підсумку без теплопостачання залишилися 2 600 столичних багатоповерхівок, як повідомив мер міста. Постраждали будинки як на правому, так і на лівому березі Києва.

Мова йде про такі райони:

Деснянський;

Солом'янський;

Печерський.

Комунальники почали відновлювати опалення в ці будинки одразу, як дозволила безпекова ситуація.

Понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла. Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо,

– додав Кличко.

Зауважте! Дарницька ТЕЦ у Києві була критично пошкоджена під час російської атаки ще 3 лютого. За словами мера столиці, знадобиться щонайменше два місяці, аби відновити системи та обладнання, звісно, якщо ворог знову не поцілить по об'єкту знову.

Що ще відомо про наслідки атаки 12 лютого на Київ?