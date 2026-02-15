Сколько домов в столице уже с теплом?

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Смотрите также Поврежденные ТЭЦ в Киеве запустят: Шмыгаль объявил сроки

По его словам, за прошедшие сутки столичные коммунальщики смогли восстановить отопление еще для 1 100 многоэтажек.

То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля,
– отметил Кличко.

Мэр добавил, что работники коммунальных служб работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом все остальные столичные дома.

Сколько многоэтажек остались без тепла?

В ночь на 12 февраля Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. Тогда в результате ударов врага была повреждена критическая инфраструктура.

В итоге без теплоснабжения остались 2 600 столичных многоэтажек, как сообщил мэр города. Пострадали дома как на правом, так и на левом берегу Киева.

Речь идет о таких районах:

  • Деснянский;
  • Соломенский;
  • Печерский.

Коммунальщики начали восстанавливать отопление в эти дома сразу, как позволила ситуация с безопасностью.

Более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно,
– добавил Кличко.

Заметьте! Дарницкая ТЭЦ в Киеве была критически повреждена во время российской атаки еще 3 февраля. По словам мэра столицы, понадобится минимум два месяца, чтобы восстановить системы и оборудование, конечно, если враг снова не попадет по объекту снова.

Что еще известно о последствиях атаки 12 февраля на Киев?

  • Во время удара в ночь на 12 февраля враг использовал сразу несколько типов вооружения – баллистические ракеты и ударные беспилотники.

  • В Киевской областной военной администрации сообщили, что в Броварском районе из-за обстрела получили повреждения производственные и складские здания двух предприятий. В то же время на территориях двух частных домовладений упали обломки сбитых дронов, однако разрушений там не зафиксировали.

  • В ГСЧС уточнили, что в Киеве зафиксированы повреждения жилой застройки в Дарницком районе – обломки повредили фасад и выбили окна, а также в Днепровском районе, где беспилотники упали вблизи жилых домов на двух локациях.

  • Всего во время атаки 12 февраля Россия запустила по Украине 244 воздушные цели. Из них большинство было беспилотниками – 219 ударных БпЛА. Также ударила 24 баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить 15 баллистических ракет, 1 управляемую авиационную ракету и 197 БпЛА.