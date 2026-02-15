Сколько домов в столице уже с теплом?

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки столичные коммунальщики смогли восстановить отопление еще для 1 100 многоэтажек.

То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля,

– отметил Кличко.

Мэр добавил, что работники коммунальных служб работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом все остальные столичные дома.

Сколько многоэтажек остались без тепла?

В ночь на 12 февраля Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. Тогда в результате ударов врага была повреждена критическая инфраструктура.

В итоге без теплоснабжения остались 2 600 столичных многоэтажек, как сообщил мэр города. Пострадали дома как на правом, так и на левом берегу Киева.

Речь идет о таких районах:

Деснянский;

Соломенский;

Печерский.

Коммунальщики начали восстанавливать отопление в эти дома сразу, как позволила ситуация с безопасностью.

Более 1 100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла. Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель пока невозможно,

– добавил Кличко.

Заметьте! Дарницкая ТЭЦ в Киеве была критически повреждена во время российской атаки еще 3 февраля. По словам мэра столицы, понадобится минимум два месяца, чтобы восстановить системы и оборудование, конечно, если враг снова не попадет по объекту снова.

Что еще известно о последствиях атаки 12 февраля на Киев?