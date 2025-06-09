Отпуск по уходу за ребенком: кто может получить и какие есть выплаты

Новоиспеченные родители имеют право на дополнительный отпуск до достижения ребенком трехлетнего возраста. Его назначают при определенных условиях.

Кто может оформить отпуск по уходу за ребенком

Такая разновидность отпуска может быть предоставлен по желанию одному из родителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

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Также право на такой отпуск предоставляется другим лицам, среди них:

бабушка, дедушка;

другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком;

лицо, которое усыновило или взяло ребенка под опеку;

приемные родители или родители-воспитатели.

Право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может реализовывать только одно из указанных лиц одновременно. Он завершается в день, когда ребенку исполняется три года – на работу работник выходит на следующий день.

Как оформить отпуск и есть ли выплаты

Чтобы воспользоваться правом, необходимо обратиться к работодателю с заявлением и пакетом документов. В частности, для отца ребенка нужно подать:

письменное заявление на имя работодателя;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку с места работы матери о том, что она приступила к работе до окончания декретного отпуска;

справку органа социальной защиты о прекращении выплаты пособия матери.

После получения этих документов работодатель издает приказ о предоставлении отпуска. По желанию в течение такого отпуска разрешается работать неполный рабочий день или дистанционно. В случае выхода на работу отпуск прерывается, однако выплата пособия при рождении ребенка не прекращается.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитываются как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности. Время отпусков в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск, не засчитывается.

Выплаты в связи с отпуском по уходу за ребенком до трех лет не предусмотрены. Родители детей получают только единовременное пособие при рождении – 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен выплачивается сразу, остальное – равными частями в течение 36 месяцев.