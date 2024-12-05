Сколько средств недополучит государство из-за того, что рост налогов отсрочили

Налоговый комитет Верховной Рады решил не применять повышение налогов для физических лиц-предпринимателей в 2024 году. Поскольку изменения отложены до 1 января 2025 года, госбюджет недополучит значительную сумму.

Сколько государство получит с налогов

Из-за задержки с повышением налогов, Украина недополучит около 13 миллиардов гривен в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой "Громадське Радіо".

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Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев объяснил, что закон о повышении налогов был подписан позже, поэтому в бюджет поступит только 8 миллиардов вместо 21 миллиарда, как было запланировано.

Однако он заверил, что Министерство финансов имеет резервы, чтобы компенсировать эту разницу, но не уточнил, что это за резервы.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Об этом более профессионально ответит Минфин. Какие резервы отыскивает. Я не уверен, что мы можем публично их объявлять. На следующий год ничего не меняется – 140 миллиардов, как было, так и остается.

Что надо знать о повышении налогов

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д), который парламент принял во втором чтении еще 10 октября.

Основные изменения: