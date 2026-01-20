Многоэтажки Киева снова без отопления: сколько времени может понадобиться на восстановление
- Более 5 тысяч многоэтажек в Киеве остались без теплоснабжения из-за российской массированной атаки, большинство из которых пострадали от последствий обстрелов критической инфраструктуры 9 января.
- Эксперты прогнозируют, что время возобновления теплоснабжения будет подобным предыдущему случаю, когда без тепла оказались почти 6 тысяч домов.
Новая российская атака на Киев оставила без теплоснабжения более 5 тысяч многоэтажек. Большинство из них составляют дома, которые были без отопления из-за обстрела критической инфраструктуры 9 января.
Какие прогнозы по восстановлению теплоснабжения?
Ночная массированная атака на столицу 20 января вызвала перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии в жилые дома. 24 Канал узнал прогнозы экспертов по энергетике относительно времени, необходимого на восстановление теплоснабжения в Киеве.
Смотрите также Отключение 16 – 20 часов и изменение графиков: что с состоянием энергосистемы Украины в январе
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, из-за атаки без отопления остались 5 635 многоэтажек, среди которых почти 80% составляют дома, пострадавшие в результате обстрела Киева 9 января. Коммунальщики работают над ремонтами на поврежденных объектах критической инфраструктуры.
Эксперт Андрей Закревский в комментарии 24 Канала высказал мнение о том, что сейчас речь не идет о критической ситуации в городе, а время восстановления отопления в пострадавших домах будет подобно предыдущему случаю.
Как по мне, никакой гуманитарной катастрофы не происходит. Если на прошлой неделе ударили и восстановили 5 800 домов, то это честь и хвала коммунальным службам и энергетикам, которые это сделали. И что им помешает снова восстановить за неделю 5 800 домов? Я не вижу никаких проблем. Значит, снова восстановят.
В разговоре с экспертом Юрием Корольчуком 24 Канал получил подобный прогноз относительно времени, необходимого на возвращение теплоснабжения в многоэтажки Киева.
Из того, что я вижу сейчас и знаю, фактически то же произошло: те же удары по тем же объектам. Поэтому конечно, что восстановление будет и оно возможно, но я думаю, проходить оно будет, условно говоря, на каких-то 30% легче, потому что температура улучшится, погода. Но, с другой стороны, минимум неделю времени.
В то же время эксперт оценивает срок возвращения теплоснабжения после атаки 9 января как оперативный, учитывая степень повреждений и морозную погоду.
Обратите внимание! По прогнозу синоптиков, ждать потепления в Украине можно с 22 – 23 января, а погода начнет меняться в отдельных регионах. В первую очередь речь идет об ослаблении морозов.
Что известно о последствиях атаки на Киев 20 января?
- По данным Нацполиции, ночной комбинированный обстрел был направлен на левый берег Киева. По состоянию на 8:00 известно о повреждении многоэтажки в Днепровском районе и травмированной 59-летней местной жительнице. Также повреждения от падения обломков получили около 20 припаркованных автомобилей.
- В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома, а в Деснянском зафиксировали падение обломков БПЛА на территории кладбища.
- По сообщению местных властей, по состоянию на вечер 19 января без теплоснабжения в результате прошлой атаки оставались 16 многоквартирных домов Киева. Однако 20 января их количество снова возросло до 5,6 тысячи. Сложной является ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске. В столице действуют аварийные отключения света.