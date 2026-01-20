Многоэтажки Киева снова без отопления: сколько времени может понадобиться на восстановление

Новая российская атака на Киев оставила без теплоснабжения более 5 тысяч многоэтажек. Большинство из них составляют дома, которые были без отопления из-за обстрела критической инфраструктуры 9 января.

Какие прогнозы по восстановлению теплоснабжения?

Ночная массированная атака на столицу 20 января вызвала перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии в жилые дома. 24 Канал узнал прогнозы экспертов по энергетике относительно времени, необходимого на восстановление теплоснабжения в Киеве.

Смотрите также Отключение 16 – 20 часов и изменение графиков: что с состоянием энергосистемы Украины в январе

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, из-за атаки без отопления остались 5 635 многоэтажек, среди которых почти 80% составляют дома, пострадавшие в результате обстрела Киева 9 января. Коммунальщики работают над ремонтами на поврежденных объектах критической инфраструктуры.

Эксперт Андрей Закревский в комментарии 24 Канала высказал мнение о том, что сейчас речь не идет о критической ситуации в городе, а время восстановления отопления в пострадавших домах будет подобно предыдущему случаю.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Как по мне, никакой гуманитарной катастрофы не происходит. Если на прошлой неделе ударили и восстановили 5 800 домов, то это честь и хвала коммунальным службам и энергетикам, которые это сделали. И что им помешает снова восстановить за неделю 5 800 домов? Я не вижу никаких проблем. Значит, снова восстановят.

В разговоре с экспертом Юрием Корольчуком 24 Канал получил подобный прогноз относительно времени, необходимого на возвращение теплоснабжения в многоэтажки Киева.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Из того, что я вижу сейчас и знаю, фактически то же произошло: те же удары по тем же объектам. Поэтому конечно, что восстановление будет и оно возможно, но я думаю, проходить оно будет, условно говоря, на каких-то 30% легче, потому что температура улучшится, погода. Но, с другой стороны, минимум неделю времени.

В то же время эксперт оценивает срок возвращения теплоснабжения после атаки 9 января как оперативный, учитывая степень повреждений и морозную погоду.

Обратите внимание! По прогнозу синоптиков, ждать потепления в Украине можно с 22 – 23 января, а погода начнет меняться в отдельных регионах. В первую очередь речь идет об ослаблении морозов.

Что известно о последствиях атаки на Киев 20 января?