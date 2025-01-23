Доллар начал падать из-за "таможенных планов" Трампа по Мексике, Китаю и Канаде

Доллар США 22 января достиг нового двухнедельного минимума. Это произошло из-за того, что инвесторы продолжают ждать конкретных объявлений относительно таможенных планов Дональда Трампа в отношении иностранных товаров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. До этого Трамп обещал ввести пошлины на товары из Мексики и Канады.

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Какая ситуация сложилась с долларом на фоне заявлений Трампа о пошлинах

Вечером 21 января Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность введения 10% пошлины на товары, импортируемые из Китая, с 1 февраля. В тот же день он отметил, что Мексика и Канада могут столкнуться с тарифами в размере около 25%.

Президент США также пообещал ввести пошлины на европейский импорт, однако не уточнил никаких деталей.

Несмотря на угрозы, отсутствие конкретных планов по новым пошлинам в первый день президентства Дональда Трампа привело к тому, что доллар упал на 1,2%.

В то же время во вторник валюта немного стабилизировалась, закончив день без изменений.

Индекс доллара, который отслеживает курс валюты относительно шести основных конкурентов, в среду, 22 января, опустился до самого низкого уровня с 6 января - 107,75, уменьшив рыночный рост.