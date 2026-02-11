Швейцария одобрила пакет энергетической помощи: какую поддержку вскоре получит Украина

В ближайшие недели швейцарские компании будут поставлять в Украину высокопроизводительные генераторы и энергетические модули. Таким образом Берн стремится поддержать страну в сложной ситуации.

Какую помощь окажет Швейцария?

На запрос правительства Украины Федеральный совет 11 февраля одобрил помощь с предельной стоимостью до 32 миллионов швейцарских франков, о чем сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

Читайте также "Преступления, равноценны геноциду": в ЕС требуют новых санкций против России за "холодомор"

Отмечается, что в начале 2026 года Украина объявила о чрезвычайной ситуации в энергетике. Во время Всемирного экономического форума в Давосе украинское правительство обратилось к президенту Швейцарии Ги Пармелену и председателю Федерального департамента иностранных дел Игнацио Кассиса с просьбой о срочной поддержке для преодоления острого энергетического кризиса.

Пакет помощи будет использован для закупки, поставки и установки 18 энергетических модулей на природном газе, а также сопутствующего оборудования и расходных материалов. Это означает, что производство электроэнергии в Украине может начаться сразу после установки.

Обратите внимание! Модули будут переданы предприятиям теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особенно пострадали от энергетического кризиса.

Швейцарские компании также поставляют до 80 дизельных генераторов различной мощности. Часть из них будет передана Министерству развития Украины, которое будет распределять их по приоритетности.

Дополнительные генераторы и мобильные обогреватели будут предоставлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям,

– добавили в тексте.

В частности необходимы 32 миллионов швейцарских франков на закупку материалов, транспортировки и координацию выделяются из имеющегося бюджета Государственного секретариата по экономическим вопросам для сотрудничества со швейцарским частным сектором с целью поддержки Украины в рамках страновой программы для Украины.

Важно! С февраля 2022 года Швейцария предоставила 900 миллионов швейцарских франков на программы международного сотрудничества в Украине и соседних странах.

Кто еще предоставлял энергетическую помощь?

Напомним, что недавно Украине оказала помощь Австрия. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что Австрия уже объявила о дополнительных 3 миллионов евро гуманитарной помощи. Также министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что высоко ценит общий вклад Австрии в размере 15,5 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики.

В частности представители Вены и Киева обсудили потребности Украины в условиях чрезвычайного положения в энергетике. В частности стороны договорились пересмотреть все насущные потребности по передаче Украине резервного или подержанного оборудования с австрийских станций.

Какую еще помощь в последнее время получала Украина?