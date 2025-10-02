Программу для первоклассников расширили. Поэтому теперь на выделенные средства родители могут купить не только одежду или канцелярию.

Как расширили программу "Пакет школьника"?

Новые изменения по "Пакету школьника" официально заработали 1 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

С этого дня рассчитываться Дія.Картой можно не только за канцелярию, детскую одежду или обувь, а также за книги.

Пополняйте домашнюю библиотеку своих первоклассников без лишних забот: найти магазины по всей Украине, где гарантированно принимают оплату, с помощью онлайн-дашборда на сайте Минсоцполитики,

– сообщили в ведомстве.

Перечень более 25 тысяч торговых точек, где можно потратить выплату, ищите по ссылке.

Как подать заявление на "Пакет школьника"?

Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.

Инструкция для подачи заявления через Дію:

Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника"; Выберите ребенка, на которого оформляете заявление. Выберите или откройте Дія.Карту для выплат. Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.

Обратите внимание! Выплата будет зачислена на Дія.Карту в течение 14 дней с момента подачи заявления. Использовать деньги можно в течение 180 дней после начисления.

Что известно о "Пакете школьника"?