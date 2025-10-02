Программу "Пакет школьника" расширили: что можно приобрести на 5 000 гривен
- Программа "Пакет школьника" расширили, позволяя тратить средства на книги, вместе с одеждой и канцелярией.
- Родители могут подать заявление на помощь через Дію, а выплата будет зачислена на Дія.Карту в течение 14 дней.
Программу для первоклассников расширили. Поэтому теперь на выделенные средства родители могут купить не только одежду или канцелярию.
Как расширили программу "Пакет школьника"?
Новые изменения по "Пакету школьника" официально заработали 1 октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Смотрите также Украинцы смогут получить 1 500 гривен: кому предусмотрена помощь от государства
С этого дня рассчитываться Дія.Картой можно не только за канцелярию, детскую одежду или обувь, а также за книги.
Пополняйте домашнюю библиотеку своих первоклассников без лишних забот: найти магазины по всей Украине, где гарантированно принимают оплату, с помощью онлайн-дашборда на сайте Минсоцполитики,
– сообщили в ведомстве.
Перечень более 25 тысяч торговых точек, где можно потратить выплату, ищите по ссылке.
Как подать заявление на "Пакет школьника"?
Родители или законные представители нынешних первоклассников могут оформить заявление и получить такую помощь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.
Важно, чтобы данные ребенка были внесены в модернизированную систему АИКОМ (2) – это единственный источник для подтверждения его зачисления в первый класс.
Инструкция для подачи заявления через Дію:
- Откройте раздел "Сервисы", далее – "Помощь от государства", далее – "Пакет школьника";
- Выберите ребенка, на которого оформляете заявление.
- Выберите или откройте Дія.Карту для выплат.
- Проверьте данные и подпишите заявление Дія.Подписью.
Обратите внимание! Выплата будет зачислена на Дія.Карту в течение 14 дней с момента подачи заявления. Использовать деньги можно в течение 180 дней после начисления.
Что известно о "Пакете школьника"?
"Пакет школьника" имеет срок действия, поэтому деньги нужно успеть использовать. Заявление на получение выплаты в Дії или Пенсионном фонде можно подать до 15 ноября. Деньги надо потратить деньги в течение 180 дней с момента зачисления на счет, иначе их вернут в бюджет.
Некоторым украинцам не выплатят "Пакет школьника". 460 отказов получили семьи, которые находятся за рубежом, ведь они могут получить помощь после возвращения в Украину. Еще 940 заявлений отклонено, поскольку в дальнейшем выяснилось, что ребенок был отчислен или переведен в другое учебное заведение.