"Пакет тепла" для украинцев: правительство анонсировало новую адресную помощь
- Правительство и Нафтогаз обеспечивают адресную помощь для поддержки уязвимых категорий в условиях энергетического кризиса.
- Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная.
Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за беспрецедентных ударов врага по энергетической инфраструктуре, а также сильных морозов. Поэтому правительство обеспечит новую точечную помощь тем, кто в ней сейчас больше всего нуждается.
Кто получит "Пакет тепла"?
Инициатива будет действовать наряду с общенациональными программами поддержки граждан. Детали в воскресенье, 1 февраля, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
"Пакет тепла" содержит вещи, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и зарядить медицинские устройства.
Кабмин вместе с Нафтогазом обеспечивает такую адресную помощь для уязвимых категорий населения:
- маломобильных граждан;
- людей в сложных жизненных обстоятельствах;
- одиноких пенсионеров.
Первые 10 тысяч набеоров уже получили жители районов Киева и области, где ситуация самая сложная. Это прежде всего Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы столицы, а также Борисполь и Бровары на Киевщине.
К слову, по состоянию на 1 февраля без тепла в Киеве оставались еще 693 дома. Самая сложная ситуация была в Соломенском и Печерском районах, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Что известно о блэкауте в Киеве?
Напомним, в субботу, 31 января, из-за аварии на сетях произошли масштабные отключения света. Фактически произошел блэкаут в Украине, который охватил большинство областей.
Тогда Владимир Зеленский сообщил о технологической аварии в сети, перестали работать две линии – между Румынией и Молдовой и на территории Украины.
По словам президента, самой сложной ситуация была в столице, хотя последствия больше всего охватили не только ее и Киевскую область, но и центральные регионы, Винницкую, Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области.