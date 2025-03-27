Панама отменит регистрацию более 100 российских танкеров

Панама аннулирует регистрацию 128 судов, связанных с Россией. Такое решение связано с санкциями США, их союзников и ООН.

Панама не будет игнорировать санкции

Решение в основном касается танкеров, часть из которых уже исключена из реестра, а другие ожидают удаления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Гендиректор Панамского морского управления Рамон Франко отметил, что страна не будет игнорировать вызовы, в частности санкционные ограничения.

Мы точно не собираемся оставаться в стороне от текущих вызовов отрасли, и, конечно, санкции являются одним из них",

– отметил Рамон Франко.

Несмотря на это, панамский судовой реестр остается одним из крупнейших в мире, насчитывая более 8 000 судов.

Россия наращивает теневой флот

В 2024 году 60% российской нефти, транспортируемой морем, перевозили танкеры, которые обходили санкции, пользуясь другими флагами.

Согласно информации от ГУР МО Украины, теневой флот России увеличился, и сейчас им транспортируют 78% сырой нефти и более трети нефтепродуктов. В целом Россия заработала более 80 миллиардов евро на таком экспорте.

Портал War & Sanctions обновил список судов, принадлежащих теневому флоту, и добавил еще 35 новых. Также были раскрыты танкеры, которые недавно изменили свои названия, флаги или владельцев, чтобы скрыть связи с Россией.

Интересно! Сейчас в теневом флоте насчитывается 387 судов, которые могут перевозить более 57 миллионов тонн нефти.