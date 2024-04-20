Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2024 году

Приближается один из самых больших праздников для христиан. Традиционно на Пасху украинцы собирают корзины и идут в церковь.

Сколько будет стоить кулич

Одним из главных атрибутов Пасхи можно смело назвать кулич. Некоторые семьи покупают готовые изделия, однако есть и те, кто выпекает их самостоятельно. Ученые Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали, что в этом году празднование обойдется украинцам дороже, передает 24 Канал.

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Согласно исследованиям, стандартная домашняя пасха в этом году будет стоить на 5,8% дороже чем в 2023 году. Для расчета использовали рецепт с такими пропорциями:

700 граммов муки;

6 штук яиц;

150 граммов сливочного масла;

300 граммов молока;

400 граммов сахара;

40 граммов дрожжей;

200 граммов изюма.

Какой будет стоимость других продуктов

Стоимость такого кулича в этом году составляет 179,8 гривны за 1 килограмм. В 2023 году аналогичный показатель составил 169,88 гривны. Относительно магазинных предложений, то цены очень различаются. Все зависит преимущественно от внешней отделки и составляющих кулича.

Безусловно, каждая семья самостоятельно собирает пасхальную корзину, в соответствии с предпочтениями. Однако есть базовые составляющие, которые можно чаще всего встретить во время празднования. В частности "Кагор" в этом году стоит от 100 до 180 гривен.

Стоимость пасхальной корзины в 2024 году / Инфографика – 24 Канала

За год изменились цены и на другие продукты. По состоянию на теперь, с молочной продукцией ситуация такая:

твердый сыр – 450 – 500 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 годом цена выросла на 31,9%;

– 450 – 500 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 годом цена выросла на 31,9%; мягкий сыр – 37 – 45 гривен за стандартную пачку 200 граммов – за год цена увеличилась на 23,0%;

– 37 – 45 гривен за стандартную пачку 200 граммов – за год цена увеличилась на 23,0%; сливочное масло – 73,2 – 80, за пачку 200 граммов – за год подорожало на 16,4%.

Наибольшие расходы, как и обычно, касаются мясных деликатесов:

буженина – 500 – 540 гривен за килограмм – за год цена выросла на 14,2%;

– 500 – 540 гривен за килограмм – за год цена выросла на 14,2%; домашняя колбаса – 380 – 420 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 года подорожала на 14,3%;

– 380 – 420 гривен за килограмм – по сравнению с 2023 года подорожала на 14,3%; сало – 210 – 280 гривен за килограмм – выросло в цене на 3,1%.

Что касается цен на овощи, то за год они почти не изменились, например, огурец стоит 90 – 110 гривен за килограмм. А вот ягода помидор, выращенная в теплице, стоит ориентировочно 85 – 120 гривен за килограмм.