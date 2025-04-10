Не от всего сердца: почему на самом деле Трамп решил ввести паузу на тарифы
- Трамп объявил 90-дневную паузу на новые тарифы для некоторых стран.
- Трамп утверждает, что решение было принято "от всего сердца", но на самом деле оно было вызвано внутренними экономическими факторами.
Дональд Трамп утверждает, что он ввел паузу на новые тарифы "от всего сердца". На самом же деле, ситуация совсем другая.
Почему на самом деле Трамп ввел паузу на пошлины
Утвержденная пауза должна длиться 90 дней, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Трамп говорил, что он размышлял о паузе в течение последних нескольких дней. Свое сообщение в Truth Social он якобы написал сам, без предварительных юридических консультаций.
Думаю, все сложилось сегодня утром, довольно рано. Просто написал это – у нас не было доступа к юристам. Мы написали это от чистого сердца, да? Это было написано от чистого сердца, и, думаю, написано довольно хорошо.
А вот данные CNN показывают, что к принятию этого решения Трампа побудила ситуация в Минфине. Речь идет о беспокойстве, что ощущают в министерстве, в частности, из-за нестабильности, которая возникает на рынке государственных облигаций.
Обратите внимание! Сообщается, что об этом беспокойстве Трампу сообщил министр Скотт Бессент во время их личной встречи.
Что известно о паузе на тарифы от Трампа?
Трамп объявил о введении паузы на 90 дней на дополнительные тарифы для ряда стран. Исключением, из этого списка, в частности, является Китай. На этот период пошлина на товары будет составлять – 10%.