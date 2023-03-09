Апрельское повышение: какая категория пенсионеров получит новые выплаты уже в следующем месяце
Источник:NV
С 1 апреля будет произведен перерасчет пенсий определенной категории пенсионеров. Это произойдет в рамках государственной программы повышения выплат сразу после мартовской индексации.
Каким пенсионерам повысят пенсии с 1 апреля
Напомним, что в марте почти всем категориям пенсионеров повысят пенсии. Однако есть такие, кому после мартовской индексации будут перечислены выплаты еще и с 1 апреля. Это касается тех пенсионеров, которые, несмотря на свой статус, продолжают работать.
Читайте также Зарплаты военнослужащих: какие выплаты получают украинские защитникиВажно, что размер апрельского перерасчета будет производиться индивидуально с учетом приобретенного стажа и размера официальной заработной платы.
Кроме того, новый размер пенсии работающего пенсионера будет определяться:
- из-за умножения средней зарплаты, страхового стажа и индивидуального коэффициента заработка;
- а перерасчет будет произведен автоматически без необходимости в личном обращении в органы ПФУ.
Как изменится минимальная пенсионная выплата после мартовской индексации
Согласно расчетам, проиндексированная минимальная пенсия вырастет до 2 520 гривен. До этого она составляла около 2 100 гривен. Максимальный размер повышения составит 3 120 гривен.
- Пенсионеры, достигшие 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30 – 35 лет, получат до 3 120 гривен;
- Тем кому исполнилось 80 лет и имеют страховой стаж 20 – 25 лет – тоже до 3 120 гривен;
- в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих страховой стаж 30 – 35 лет – до 3 000 гривен;
- в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы) – до 2 760 гривен.
Кого не коснется повышения весной
Речь идет о таких категориях, а именно:
- лица, работающие и имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;
- прокурорам-пенсионерам;
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- лицам, чьи пенсии в размере свыше максимального размера, определенного законом;
- получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания, – говорится в ответе на запрос.