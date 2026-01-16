Хватит ли денег на пенсии украинцам в первом квартале 2026 года

В четверг, 15 января, украинские депутаты встретились с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Речь шла о выполнении предварительных условий для запуска новой программы сотрудничества.

Хватит ли денег на пенсии и зарплаты?

Несмотря на это, правительство и парламент готовились к задержкам финансирования. Детали рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.

Нардеп отметила, что, что Украина имеет достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, которые гарантирует государство, на первый квартал 2026 года.

Но мы должны как можно скорее утвердить программу сотрудничества на заседании совета директоров МВФ, чтобы открыть путь к получению бюджетного финансирования ЕС и МВФ,

– добавила Пидласа.

К слову, парламентский комитет приложился к выполнению 1 из 4 предварительных условий, в частности принятие Госбюджета.

Напомним, не все украинцы получили пенсию в январе 2026 года. У Пенсионном фонде сообщили, что это связано с окончанием срока подтверждения личности, который длился до 31 декабря 2025 года. Ежегодная процедура обязательна для лиц, временно проживающих за пределами Украины или на оккупированных территориях.

Однако приостановление выплат не означает потерю накопленных средств. Законодательство предусматривает восстановление начислений сразу после прохождения идентификации, также пенсионеры получат все задолженности за пропущенные месяцы.

Какой будет пенсия в 2026 году?