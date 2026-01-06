Три волны роста: у кого изменятся размеры пенсий 2026 года
- В 2026 году пенсии в Украине будут расти трижды: из-за повышения минимальной пенсии, индексации и индивидуальных перерасчетов.
- Индексация пенсий не коснется пенсионеров, которые вышли на пенсию с 2022 года, получают спецпенсии или максимальную пенсию в 25 950 гривен.
Пенсии украинцев в 2026 году вырастут, однако в некоторых случаях можно ожидать уменьшения выплат. Их размер будут менять трижды – из-за роста минималки, индексации пенсий и индивидуального перерасчета по другим причинам.
Как и у кого изменятся размеры пенсий?
В 2026 году пенсии украинских пенсионеров будут расти в три этапа, пишет 24 Канал.
1. Рост минимальной пенсии
С 1 января 2026 года в Украине на 234 гривны вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2 595 гривен вместо 2 361 гривны). Это размер минимальной пенсии, который соответственно также увеличился.
2. Индексация пенсий
Ежегодно 1 марта происходит индексация пенсий, а это означает повышение выплат для большинства пенсионеров. Индексация не коснется:
- людей, которые вышли на пенсию в течение прошлых лет (с 2022 года);
- пенсионеров, которым пенсионные выплаты назначении по отдельным законам (спецпенсии);
- пенсионеров, которые получают максимальную пенсию – 25 950 гривен.
В некоторых случаях, на усмотрение ПФУ, пенсию могут и уменьшить.
3. Индивидуальный перерасчет пенсий
Есть еще несколько категорий украинцев, которым могут увеличить пенсии в 2026 году. Это касается людей, которые будут получать надбавку за возраст, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Это касается пенсионеров, которым исполнится 75, 80 и 85 лет:
- пенсионеры от 70 до 74 лет получают 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – уже 456 гривен;
- пенсионеры за 80 лет – 570 гривен.
Что известно о пенсиях в Украине?
Пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, должны выбирать между пенсией и зарплатой, если продолжают работать на тех же должностях. Пенсия за выслугу лет рассчитывается индивидуально и зависит от профессии, продолжительности стажа и размера зарплаты.
Пенсионеры, которые не прошли ежегодную идентификацию до 31 декабря 2025 года, могут остаться без январских пенсий. Пенсии можно восстановить после прохождения идентификации, при этом начисленные суммы выплачиваются в зависимости от вины.
С 2026 года минимальный страховой взнос для зачисления стажа составит 1 902,34 гривны в месяц. Для выхода на пенсию в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет стажа в 60 лет, 23 года в 63 года, или 15 лет в 65 лет.