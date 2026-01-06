Три волны роста: у кого изменятся размеры пенсий 2026 года

Пенсии украинцев в 2026 году вырастут, однако в некоторых случаях можно ожидать уменьшения выплат. Их размер будут менять трижды – из-за роста минималки, индексации пенсий и индивидуального перерасчета по другим причинам.

Как и у кого изменятся размеры пенсий?

В 2026 году пенсии украинских пенсионеров будут расти в три этапа, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит повышенные выплаты в 2026 году

1. Рост минимальной пенсии

С 1 января 2026 года в Украине на 234 гривны вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2 595 гривен вместо 2 361 гривны). Это размер минимальной пенсии, который соответственно также увеличился.

2. Индексация пенсий

Ежегодно 1 марта происходит индексация пенсий, а это означает повышение выплат для большинства пенсионеров. Индексация не коснется:

людей, которые вышли на пенсию в течение прошлых лет (с 2022 года);

пенсионеров, которым пенсионные выплаты назначении по отдельным законам (спецпенсии);

пенсионеров, которые получают максимальную пенсию – 25 950 гривен.

В некоторых случаях, на усмотрение ПФУ, пенсию могут и уменьшить.

3. Индивидуальный перерасчет пенсий

Есть еще несколько категорий украинцев, которым могут увеличить пенсии в 2026 году. Это касается людей, которые будут получать надбавку за возраст, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Это касается пенсионеров, которым исполнится 75, 80 и 85 лет:

пенсионеры от 70 до 74 лет получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет – уже 456 гривен;

пенсионеры за 80 лет – 570 гривен.

Что известно о пенсиях в Украине?