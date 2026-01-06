Як і у кого зміняться розміри пенсій?

У 2026 році пенсії українських пенсіонерів зростатимуть в три етапи, пише 24 Канал.

1. Зростання мінімальної пенсії

З 1 січня 2026 року в Україні на 234 гривні зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 595 гривень замість 2 361 гривні). Це розмір мінімальної пенсії, який відповідно також збільшився.

2. Індексація пенсій

Щороку 1 березня відбувається індексація пенсій, а це означає підвищення виплат для більшості пенсіонерів. Індексація не торкнеться:

людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);

пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (спецпенсії);

пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 25 950 гривень.

У деяких випадках, на розсуд ПФУ, пенсію можуть і зменшити.

3. Індивідуальний перерахунок пенсій

Є ще декілька категорій українців, яким можуть збільшити пенсії у 2026 році. Це стосується людей, які отримуватимуть надбавку за вік, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це стосується пенсіонерів, яким виповниться 75, 80 і 85 років:

пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років – вже 456 гривень;

пенсіонери за 80 років – 570 гривень.

