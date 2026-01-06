Як і у кого зміняться розміри пенсій?
У 2026 році пенсії українських пенсіонерів зростатимуть в три етапи, пише 24 Канал.
Дивіться також В Україні з 1 січня зросли пенсії: хто отримає підвищені виплати у 2026 році
1. Зростання мінімальної пенсії
З 1 січня 2026 року в Україні на 234 гривні зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 595 гривень замість 2 361 гривні). Це розмір мінімальної пенсії, який відповідно також збільшився.
2. Індексація пенсій
Щороку 1 березня відбувається індексація пенсій, а це означає підвищення виплат для більшості пенсіонерів. Індексація не торкнеться:
- людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);
- пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (спецпенсії);
- пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 25 950 гривень.
У деяких випадках, на розсуд ПФУ, пенсію можуть і зменшити.
3. Індивідуальний перерахунок пенсій
Є ще декілька категорій українців, яким можуть збільшити пенсії у 2026 році. Це стосується людей, які отримуватимуть надбавку за вік, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Це стосується пенсіонерів, яким виповниться 75, 80 і 85 років:
- пенсіонери від 70 до 74 років отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років – вже 456 гривень;
- пенсіонери за 80 років – 570 гривень.
Що відомо про пенсії в Україні?
Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, повинні обирати між пенсією та зарплатою, якщо продовжують працювати на тих же посадах. Пенсія за вислугу років розраховується індивідуально і залежить від професії, тривалості стажу та розміру зарплати.
Пенсіонери, які не пройшли щорічну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, можуть залишитися без січневих пенсій. Пенсії можна відновити після проходження ідентифікації, при цьому нараховані суми виплачуються залежно від вини.
З 2026 року мінімальний страховий внесок для зарахування стажу складе 1 902,34 гривні на місяць. Для виходу на пенсію у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки стажу у 60 років, 23 роки у 63 роки, або 15 років у 65 років.