Пенсии и субсидии в мае: в ПФУ рассказали кому, профинансировали выплаты

Пенсионный фонд приступил к выплате пенсий и субсидий для населения в мае. Также немалая сумма была выделена на страховые выплаты и больничные.

Сколько ПФУ заплатило украинцам в мае

На 10 мая Пенсионный фонд уже успел профинансировать потребности многих украинцев. В частности, выплатить пенсии, субсидии, больничные и страховки.

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Ситуация с выплатами такова:

21,8 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты;

2,3 миллиарда гривен – на жилищные субсидии и льготы;

1476,4 миллионов гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллионов гривен на больничные).

Обратите внимание! С пенсий 5 миллиардов гривен выплатили через Укрпочту, и еще 16,8 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.

Также в ПФУ отчитались, что с начала месяца они предоставили 352 тысячи услуг для населения.

Какие сейчас пенсии в Украине

В апреле 2023 года средний размер пенсий в Украине был – 5 238 гривен. По данным ПФУ в стране более 10,5 миллионов пенсионеров и ситуации с выплатами такова: