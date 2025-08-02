В Украине пенсии по инвалидности получают граждане, которые полностью или частично утратили трудоспособность. В зависимости от группы инвалидности, I, II или III, предусмотрены разные суммы выплат.

Вырастут ли пенсии лиц с инвалидностью в августе?

Несмотря на надежды многих, в августе 2025 года повышение пенсий по инвалидности не предусмотрено, сообщает 24 Канал.

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В то же время пенсионный эксперт Сергей Коробкин объяснит, что минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. На 2025 год это 2361 гривна для III группы, а для I группы – не менее 3 323 гривны.

То есть, сами выплаты рассчитываются в 2025 году следующим образом:

I группа получает 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%