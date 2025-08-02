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Экономика Соцвыплаты Будет ли повышение пенсий по инвалидности в августе
2 августа, 09:40
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Будет ли повышение пенсий по инвалидности в августе

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • В августе 2025 года повышение пенсий по инвалидности в Украине не предусмотрено.
  • Минимальная пенсия для III группы составляет 2361 гривну, а для I группы - не менее 3323 гривен.

В Украине пенсии по инвалидности получают граждане, которые полностью или частично утратили трудоспособность. В зависимости от группы инвалидности, I, II или III, предусмотрены разные суммы выплат.

Вырастут ли пенсии лиц с инвалидностью в августе?

Несмотря на надежды многих, в августе 2025 года повышение пенсий по инвалидности не предусмотрено, сообщает 24 Канал.

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В то же время пенсионный эксперт Сергей Коробкин объяснит, что минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. На 2025 год это 2361 гривна для III группы, а для I группы – не менее 3 323 гривны.

То есть, сами выплаты рассчитываются в 2025 году следующим образом:

  • I группа получает 100% пенсии по возрасту;
  • II группа – 90%;
  • III группа – 50%

Кто может получить пенсию по инвалидности в 2025 году

Пенсию назначают лицам, которые полностью или частично утратили трудоспособность. Главное условие это наличие страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда установлена инвалидность.