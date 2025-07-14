Спецпенсии прокуроров могут отменить
Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:
- бывших и действующих судей;
- бывших и действующих прокуроров;
- бывших и действующих сотрудников силовых структур.
"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,
– говорит Гетманцев.
Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.
Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем, доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры.