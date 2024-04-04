Кого коснется перерасчет
С первого апреля будут пересчитаны пенсии лиц, которые продолжают работать. Рост выплат произойдет из-за добавления надбавки за стаж.
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Этот перерасчет повлияет на более чем 600 тысяч человек. Размер дополнительной выплаты за каждый год дополнительного стажа – 23,61 гривны, однако рост сумм выплат будет индивидуальным.
Сумма надбавки за стаж напрямую зависит от прожиточного минимума, который на 1 января 2024 года составляет 2 361 гривну.
У кого еще вырастут выплаты
Изменения в выплатах коснутся не только работающих пенсионеров. С первого апреля минимальная зарплата выросла до 8 тысяч гривен, по сравнению с предыдущими 7 100 гривнами.
Это увеличение повлияло на размер гарантированной пенсии для лиц старше 65 лет с полным страховым стажем, которая теперь составляет 40% от минимальной зарплаты.