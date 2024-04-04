Кого торкнеться перерахунок

З першого квітня будуть перераховані пенсії осіб, які продовжують працювати. Зростання виплат відбудеться через додавання надбавки за стаж.

Читайте також Які пенсії отримують люди з інвалідністю зараз

Цей перерахунок вплине на більш ніж 600 тисяч осіб. Розмір додаткової виплати за кожен рік додаткового стажу – 23,61 гривні, проте зростання сум виплат буде індивідуальним.

Зауважте! Впровадження змін здійснюватиметься поетапно, тому підвищення пенсій відбудеться не одразу для всіх. Для отримання перерахунку необхідно мати мінімум 2 роки стажу, отримані після виходу на пенсію.

Сума надбавки за стаж безпосередньо залежить від прожиткового мінімуму, який на 1 січня 2024 року складає 2 361 гривню.

У кого ще зростуть виплати

Зміни у виплатах торкнуться не лише працюючих пенсіонерів. З першого квітня мінімальна зарплата зросла до 8 тисяч гривень, порівняно з попередніми 7 100 гривнями.

Це збільшення вплинуло на розмір гарантованої пенсії для осіб старше 65 років із повним страховим стажем, яка тепер становить 40% від мінімальної зарплати.

Зауважте! 1 квітня мінімальна пенсія для цієї категорії підвищилася до 3 200 гривень.