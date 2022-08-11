Пенсии в августе: кому увеличили размер выплат

Пенсионный фонд уже профинансировал пенсии в августе. Сколько получают разные категории пенсионеров, посчитала Экономика 24. Также в марте состоялась плановая индексация, однако не для всех категорий.

Пенсии в августе

В Пенсионном фонде сообщили, что на финансирование пенсий в августе было выделено 5,6 миллиарда гривен. Из них 1,1 миллиарда гривен выплатят через отделение "Укрпочты", а 4,5 миллиарда гривен – через уполномоченные банки. Кстати, пенсии у военных с начала года выросли на 3 тысячи до почти 9 тысяч гривен.

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Для кого пенсия в августе вырастет на 45%

Согласно законодательству выплата пенсий в августе началась 4 числа.

В августе для 400 тысяч участников боевых действий пенсия вырастет на 45% или на 834,3 гривны. В настоящее время пенсия для этой категории составляет 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Раньше она составляла 165% от прожиточного минимума.

Также на 2 тысячи гривен правительство повысило пенсии военнослужащим, назначенные до 1 марта 2018 года, и установило с 1 июля минимальную пенсионную выплату с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности ) в размере 3 854 гривны. В Минсоцполитики рассказали, что повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой к повышенным размерам за июль.

Заметьте, что на пенсию в 20 270 гривен могут рассчитывать те, кто работал в прокуратуре, суде, Верховной Раде, правительстве или платил страховые взносы с зарплаты более 50 тысяч гривен.

Пенсии к концу 2022 возрастут дважды

Пенсионеров ждет еще два повышения выплат – осенью и зимой. На повышение выплат с октября могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось более 70 лет. Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович поделилась, что, несмотря на военное положение, продолжит действие специальная программа.

На 300 гривен с 1 октября возрастут выплаты для пенсионеров, которым исполнилось более 70 лет. Что касается минимальной пенсии для этой категории, то она не будет меньше 3 тысяч гривен. Но при условии, что имеют полный страховой стаж. Если же его недостаточно, то прибавка будет пропорциональна тому, сколько лет не хватает человеку, пояснила Жолнович.

С 1 декабря возрастут все социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, ведь его тоже увеличат. Поэтому минимальная пенсия вырастет до 2093 гривны.

С 1 декабря гражданам до 70 лет, страховой стаж которых составляет минимум 35 лет для мужчин и 30 – для женщин, получающих пенсию в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и не работающих, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2,5 тысяч гривен.

Когда ждать индексации пенсий

В Минсоцполитики подчеркнули, что предусмотренные в плановом бюджете повышения реализовать удастся. В ведомстве отметили и то, что социальные выплаты – пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных. Так что пенсионеры вполне могут рассчитывать на анонсированные повышение выплат от государства.

Плановая индексация пенсий в этом году уже прошла в марте, однако некоторым категориям отложили индексацию до окончания войны. Речь идет о госслужащих, народных депутатах и ученых. Мартовская индексация в целом касалась 10 миллионов украинцев. Следующая плановая индексация планируется в марте 2023 года.

На 14% в марте 2022 года были проиндексированы пенсии для следующих категорий:

страховые пенсии, назначенные до 2019 года (сумма повышения составила не менее 100 гривен, а средний размер повышения – около 500 гривен);

пенсии военным (средний размер повышения - 700 гривен);

минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения – 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС;

размеры ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей (после индексации: 456 гривен – для лиц в возрасте 75 – 80 лет, 570 гривен – для лиц в возрасте от 80 лет).

Как изменится спецпенсия

Что в апреле этого года был запланирован перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Перерасчет пенсий будет произведен путем повышения на коэффициент увеличения (1,14) размера пенсии, исчисленного в соответствии с вышеуказанными законами, без учета надбавок и доплат. То есть пенсии проиндексируют на 14%.

Вырастет ли пенсионный возраст

В 2022 году украинцы, достигшие возраста 60 лет, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже или в 2025 году после достижения возраста 63 года при наличии страхового стажа не менее 22 лет.

Нынешняя глава Минсоцполитики поделилась, что акцент государство сейчас делает именно не на возраст, а на страховой стаж.

Мы не будем его (пенсионный возраст – 24 канал) повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, так он и может выйти на пенсию,

– подчеркнула Жолнович.

В целом с 2028 года в Украине планируется изменить алгоритм выхода на пенсию. Граждане нашего государства смогут отправиться на заслуженный отдых тогда, когда накопят достаточное количество страхового стажа.

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В настоящее время страховой стаж для назначения пенсии составляет 29 лет как для мужчин, так и для женщин.