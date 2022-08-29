Пенсии с 1 сентября: ждать ли украинцам повышения

В сентябре повышение пенсий не запланировано, однако выплаты осенью все же возрастут. Сколько сейчас получают разные категории пенсионеров и от чего зависит размер выплат, рассказываем дальше.

Размер пенсий в сентябре

С 1 сентября минимальная пенсия в Украине останется на уровне 2027 гривен, однако она вырастет в декабре еще раз до 2093 гривны.

пенсия в Украине останется на уровне 2027 гривен, однако она вырастет в декабре еще раз до 2093 гривны. Что касается средней , то она составляет 4437 гривен.

, то она составляет 4437 гривен. На максимальную пенсию в 20 270 гривен могут рассчитывать те, кто работал в прокуратуре, суде, Верховной Раде, правительстве или платить страховые взносы с зарплаты более 50 тысяч гривен.

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Также неплохую пенсию получают шахтеры и военные: 6081 гривен и 8900 гривен соответственно. К слову, с начала года у военных с она выросла на 3 тысячи гривен.

Пенсии на оккупированных территориях

Выплата пенсий за август уже завершена, сообщили в ПФУ. На их выплату было направлено 51,4 миллиарда гривен.

В Мариупольском городском совете ранее рассказывали 24 каналу, что пенсии, которые предлагают оккупанты горожанам ниже, от минимальной в Украине. Дело в том, что в городе безумно выросли цены в несколько раз. Поэтому в пересчете на гривны с учетом этого, пенсия эквивалентна около 1 500 гривен.

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Для кого пенсия вырастет осенью

На 300 гривен с 1 октября вырастет пенсия для украинцев, которым исполнилось более 70 лет. Минимальная пенсия для этой категории будет не менее 3 тысяч гривен, однако при условии, что пенсионер имеет полный страховой стаж. Если его недостаточно, то прибавка будет пропорциональна тому, сколько лет не хватает человеку.

Кстати, с 1 декабря вырастет минимальная пенсия до 2093 гривны, поскольку повысится прожиточный минимум. Также увеличится и размер других соцвыплат: алименты, пособие по безработице, пособие на ребенка.

Какой пенсионный возраст в Украине

В 2022 году украинцы, достигшие возраста 60 лет, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. При отсутствии необходимого страхового стажа пенсия по возрасту может быть назначена позже или в 2025 году после достижения возраста 63 года при наличии страхового стажа не менее 22 лет.

Обратите внимание, что с 2028 года в Украине планируется изменить алгоритм выхода на пенсию. Украинцы смогут отправиться на заслуженный отдых тогда, когда накопят достаточное количество страхового стажа. Сейчас страховой стаж для назначения пенсии составляет 29 лет как для мужчин, так и для женщин.