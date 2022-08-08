Донецкая и Луганская области входят в тройку лидеров по самым высоким средним пенсиям
Источник:Зеркало недели
В Украине высокие выплаты у пенсионеров Донецкой и Луганской областей, а также Киева. На сегодняшний день средний размер пенсии составляет 4 437 гривен.
По всей Украине проживает 10 775 414 пенсионеров. До средней пенсии не дотягивают в Одесской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областях, так как там получают чуть больше 4 тысяч гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
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Где получают самые средние пенсии в Украине
- Киев – 6 135,46 гривны;
- Донецкая область – 5 634,43 гривны;
- Луганская область – 5 237,39 гривны;
- Днепропетровская область – 4 989,33 гривны;
- Запорожская область – 4 638,78 гривны.
Где в Украине самые низкие средние пенсии
- Тернопольская область – 3410,54 гривны;
- Черновицкая область – 3 561,93 гривны;
- Закарпатская область – 3 638,82 гривны;
- Хмельницкая область – 3 736,28 гривны;
- Волынская область – 3 751,14 гривны;
- Херсонская область – 3765,38 гривны;
- Винницкая область – 3768,70 гривны.
Средний размер пенсий в Украине / инфографика Пенсионного фонда
Повышение пенсий в Украине
С начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен.
Размер соцвыплат вырос с 1 июля. В частности, минимальная пенсия с 1934 гривен увеличилась до 2027 гривен. С декабря она вырастет до 2093 гривен.
Максимальная пенсия составляет 19 340 гривен, а вырастет до 20 270 гривен.
Важно отметить, что средняя пенсия в Украине на 1 июля составляет 4 437 гривен. В 2022 году она выросла почти на 660 гривен.
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