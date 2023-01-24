Пенсии для украинцев вырастут, но пока неизвестно на сколько
В марте 2023 года пенсионерам следует ожидать плановую индексацию пенсий. На это правительство выделило почти 40 миллиардов гривен.
Пенсии возрастут, однако есть одно "но"
И хотя в 2023 году не предусматривается повышение минимальной пенсии, но индексацию пенсионерам следует ожидать.
Читайте также Дополнительные выплаты пенсионерам в 2023 году: кто может рассчитывать на надбавкиНапомним, что минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 гривны. А максимальная – 20 930 гривен.
Плановая индексация пройдет с 1 марта. По расчетам Министерства социальной политики, пенсии украинцев в среднем вырастут на 5%, однако это совсем незначительное повышение.
Кроме того, согласно Закону, индексация должна составлять половину процентного роста средней зарплаты и половину годовой инфляции. Следовательно, по словам эксминистра соцполитики Андрея Ревы, размер осовременивания пенсий может быть целых 24%.
Ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте,
– объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович в одном из эфиров телемарафона.
Согласно размеру индексации в 24%, доплаты к пенсии могут составить 1500 гривен.
Перерасчет пенсий чернобыльцам
Пенсии пенсионерам, имеющим статус "чернобыльцев" в марте 2023 года, будут как средняя зарплата в Украине. То есть около 18 261 гривны.
- Если есть инвалидность 1 группы, общий размер пенсии — 100% от средней зарплаты, то есть 18 261 гривны,
- Со 2 группой инвалидности — не ниже 80%, то есть 14 608 гривен,
- 3 группа – не менее 60%, то есть около 11 тысяч.
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Какую пенсию получают украинцы
- Пенсию в 14 676 гривен получают всего 7,3% пенсионеров, то есть 776 328 человек.
- От 5 000 гривен до 10 000 гривен – 19,1%, это 2 040 330 человек.
- От 4 001 до 5 000 гривен – 1 218 845 человек или 11,4% пенсионеров.
- От 3 001 до 4 000 гривен – 2 515 573 человека или 23,5%.
- От 2 001 до 3 000 гривен – 4 067 577 человек, что составляет 38,1%.
- До 2 000 гривен – 69 268 человек или 0,6%.