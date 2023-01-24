Пенсии для украинцев вырастут, но пока неизвестно на сколько

В марте 2023 года пенсионерам следует ожидать плановую индексацию пенсий. На это правительство выделило почти 40 миллиардов гривен.

Пенсии возрастут, однако есть одно "но"

И хотя в 2023 году не предусматривается повышение минимальной пенсии, но индексацию пенсионерам следует ожидать.

Читайте также Дополнительные выплаты пенсионерам в 2023 году: кто может рассчитывать на надбавки

что минимальная пенсия в Украине составляет 2 093 гривны. А максимальная – 20 930 гривен.

Плановая индексация пройдет с 1 марта. По расчетам Министерства социальной политики, пенсии украинцев в среднем вырастут на 5%, однако это совсем незначительное повышение.

Кроме того, согласно Закону, индексация должна составлять половину процентного роста средней зарплаты и половину годовой инфляции. Следовательно, по словам эксминистра соцполитики Андрея Ревы, размер осовременивания пенсий может быть целых 24%.

Ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте,

– объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович в одном из эфиров телемарафона.

Согласно размеру индексации в 24%, доплаты к пенсии могут составить 1500 гривен.

Перерасчет пенсий чернобыльцам

Пенсии пенсионерам, имеющим статус "чернобыльцев" в марте 2023 года, будут как средняя зарплата в Украине. То есть около 18 261 гривны.

Если есть инвалидность 1 группы, общий размер пенсии — 100% от средней зарплаты, то есть 18 261 гривны,

Со 2 группой инвалидности — не ниже 80%, то есть 14 608 гривен,

3 группа – не менее 60%, то есть около 11 тысяч.

Актуально Правила по жилищным субсидиям меняются: вносить средства теперь необходимо самим

Какую пенсию получают украинцы