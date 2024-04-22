Какие пенсии у работающих пенсионеров: статистика ПФУ

Некоторые пенсионеры продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых. Их пенсии выше, чем средние выплаты по Украине.

Сколько человек имеют пенсии

Около 10,2 миллиона пенсионеров получали пенсионные выплаты, по состоянию на 1 апреля 2024 года. Ориентировочно 2,7 миллиона из них – продолжают работать.

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Больше всего пенсионеров – 72,95% – имеют пенсии по возрасту. Иные виды пенсионных выплат получает такое количество человек:

14,99% пенсионеров имеют пенсии по инвалидности;

6,26% – выплаты по потере кормильца;

5,20% – по выслуге лет;

0,56% – социальные пенсии;

0,04% – выплаты для пожизненного получения судей.

Какие выплаты имеют пенсионеры

Средний размер пенсионных выплат в Украине, на 1 апреля 2024 года, составляет 5 743,27 гривны. В частности, работающие пенсионеры получают пенсию в среднем 6 094,28 гривны.

Сейчас украинцы имеют такие пенсионные выплаты:

26,8% получают пенсию до 3 000 гривен;

17,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,6% – от 3 001 до 4 000 гривен;

5,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

12,1% – более 10 000 гривен.