Части украинцев снова проиндексируют пенсии летом: кого это касается

В июле некоторых пенсионеров ждет третья за 2023 год индексация пенсий. Для некоторых выплаты поднимут на 1 000 гривен, а кто-то получит символических 100 гривен.

Для кого проиндексируют выплаты

С 1 июля пройдет индексация выплат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. Речь идет о журналистах, ученых, чиновниках и т.д.

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Специальные законы перестали действовать на определенные профессии, например, журналистов. Они теперь, как и все, выходят на пенсию по общим нормам. Однако для тех, кто успел уйти на отдых по старым правилам, индексацию в марте не производят.

То есть 1 марта происходит индексация пенсий для большинства украинцев (на 19,7%), а 1 июля для тех, кто вышел на отдых по специальному закону – индекс тоже 19,7%. Размер повышения для каждого будет рассчитываться индивидуально, он может колебаться в пределах 100 – 1 000 гривен.

Какие пенсии получают бывшие судьи

Судьи и прокуроры имеют самые большие пенсии в Украине. Более того, они могут выбирать или получать выплаты на зальных основаниях или быть на пожизненном содержании еще до достижения пенсионного возраста. Ситуация такова:

За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.

За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.

В среднем украинские судьи на пенсии получаютПо состоянию на начало года на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.

А средняя пенсия прокуроров тоже достаточно солидная – 21 570 гривен. Это около 640 гривен больше максимально разрешенных пенсионных выплат в стране.

Для сравнения, средняя пенсия для обычных граждан Украины в 2023 году составляет всего 5230 гривен. За первый квартал она выросла на 600 гривен.