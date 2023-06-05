Почти плюс 600 гривен к пенсии: кто может рассчитывать на ежемесячные надбавки

Несмотря на войну, власти Украины находят возможность доплачивать пенсионерам ежемесячные надбавки. Некоторые смогут получать более 500 гривен к выплатам.

Кто может получить надбавки

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на надбавку к выплатам. Они зависят от количества прожитых лет, то есть чем старше человек, тем больше он получит.

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Прибавки по возрасту выглядят следующим образом:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Как узнать размер будущей пенсии

Такие доплаты предусмотрены не для всех пенсионеров старшего возраста. В ПФУ объясняют: их не получат те, чьи выплаты превышают

ПФУ разработал платформу для людей, которые еще задолго до пенсии хотят узнать размер своих выплат по возрасту. Однако она не учитывает изменения, которые будут приняты в будущем, поэтому сумма будет актуальна только на момент расчета.

Как рассчитать будущую пенсию:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Что делать, если не хватает страхового стажа, чтобы оформить пенсию

Если человек достиг 65 лет и не имеет соответствующего стажа, чтобы получить право на пенсию – он может оформить социальную помощь. Ее сумма сейчас составляет 2 684 гривен.

Чтобы оформить социальную пенсию, требуются следующие документы: