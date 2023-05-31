Три пенсии сразу: кто в июне получит пенсии по-новому

В начале июня некоторых пенсионеров ждет доплата в трехкратном размере. В частности, это касается украинцев, которым задержали выплаты.

Кто получит тройную доплату

Три доплаты сразу получат пенсионеры, которым назначили надбавку в апреле. Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.

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Напомним! В апреле перечислили выплаты для лиц, работающих до сих пор не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен. Размер выплаты зависит от размера пенсии, для некоторых доплатят 1200 гривен.

Также пересчет коснулся:

тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Как рассчитать размер своего повышения Чтобы счесть размер своего повышения, нужно увеличенный на два года стаж в годах, умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.

Даже за 100 гривен долга могут заблокировать пенсию