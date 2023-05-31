Три пенсии сразу: кто в июне получит пенсии по-новому

31 мая 2023, 18:00
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В начале июня некоторых пенсионеров ждет доплата в трехкратном размере. В частности, это касается украинцев, которым задержали выплаты.

Кто получит тройную доплату

Три доплаты сразу получат пенсионеры, которым назначили надбавку в апреле. Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.

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Также пересчет коснулся:

  • тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;
  • тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Как рассчитать размер своего повышения

Чтобы счесть размер своего повышения, нужно увеличенный на два года стаж в годах, умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.

Даже за 100 гривен долга могут заблокировать пенсию

  • В Украине изменились правила блокирование банковских счетов за долги По закону №3048-IX теперь это может задеть даже тех, кому нужно оплатить 100 – 200 гривен.
  • При том, что ранее такое мероприятие применялось только к должникам, не уплатившим по меньшей мере 100 тысяч гривен.
  • Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет.
Автор: Тетяна Стельмах