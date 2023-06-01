За особые заслуги перед государством: власти расширили список лиц со специальной пенсией

Власти внесла поправки в закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", предусматривающие предоставление специальных выплат новым категориям пенсионеров. Однако некоторые из них наоборот могут потерять свои деньги.

Кто получит специальную пенсию

Согласно законом, социальные привилегии и специальная пенсия устанавливаются следующим лицам:

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Героям Украины, награжденным орденом "Золотая Звезда" с 19 февраля 2014 года;

участвовавшие в боевых действиях, получившие государственные награды во время независимости Украины;

выдающимся спортсменам;

космонавтам, находившимся в космосе и членам лётно-испытательных экипажей;

отмеченным почетным званием Украины "заслуженный" или любым орденом;

матери или отцу, которые имеют 5 и более детей (включая усыновленных) и воспитывали их до 6 лет.

Какие выплаты ждут этих пенсионеров

Право на социальные привилегии и "особую" пенсию также имеют люди, имеющие статус борца за независимость Украины и лица, подвергшиеся политическим или религиозным репрессиям со стороны властей СССР (1917 - 1991 годы).

Пенсию за особые заслуги перед Украиной устанавливают в определенном проценте от действительного прожиточного минимума. То есть ситуация такова:

борцы за независимость Украины – 200% от прожиточного минимума;

– 200% от прожиточного минимума; Герои Украины и матери (родители), имеющие пятерых и более детей – 35 – 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

– 35 – 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; выдающиеся олимпийцы, космонавты, ветераны войны, которые после 1991 года награждены орденом "за мужество" – 23 – 35% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

– 23 – 35% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность; все остальные – 23 – 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (в 2024 году планируется перерасчет).

Кто в июне получит пенсии по-новому

Три доплаты сразу получат те пенсионеры, которым назначили прибавку в апреле.

В апреле перечислили выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.

Тогда эти выплаты осуществить было невозможно из-за опоздания поступления информации в ПФУ, поэтому в начале лета эти люди получат доплаты за апрель, май и июнь.

Кавалеры ордена Ленина будут лишены выплат от государства.