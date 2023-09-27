Доплаты с 1 октября: какие пенсионеры получат надбавки к выплатам
В течение 2023 года в Украине было проведено три этапа повышения пенсий. В октябре люди определенной категории тоже получат дополнительные выплаты.
Кто получит доплаты в октябре
В октябре никаких повышений пенсии не запланировано, хотя некоторые получат надбавки. Речь идет о людях, достигших определенного возраста, им доплатят:
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- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет и старше – 570 гривен.
Также пенсионеры со статусом ВПЛ получат доплату в размере 2 093 гривен. Эту сумму выплатят тем лицам, которые в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию по определенным причинам.Обратите внимание! На такую выплату для ВПЛ выделено 1 миллиард гривен из госбюджета.
Индексацию пенсий в 2024 году проведут по новому
В марте 2024 года планируется индексация выплат, целью которой является обеспечить выплаты пенсионерам на уровне не менее 30% их средней заработной платы.
В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.
Это будет уже вторая индексация пенсий с начала войны. До этого в 2022 году ее не проводили.
В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,
– добавил он.